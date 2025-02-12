Сто инстанций: из-за неисправного дымохода пенсионерка больше трех лет живет без горячей воды

Фото Алексея Пирязева

Починить его должна УК. Но ни суд, ни ГЖИ, ни администрация, ни прочие компетентные органы не в силах заставить коммунальщиков это сделать.

Жительница Новомосковска Надежда Быковская:

Надежда Я уже три года вот так: две кастрюльки нагрею – и несу их в ванную. Ну что это такое? Я все счета оплачиваю, долгов у меня нет. Газовая колонка в доме есть, вода есть, а горячей – нет. Почему я на старости лет должна мучиться из-за того, что УК не приводит в порядок дымоход? Ее сотрудники предлагали мне вместо колонки установить электрический водонагреватель – а за электричество в этом случае кто будет платить? Есть решение суда, и оно должно быть исполнено.



Газовый водонагреватель в квартире Надежды Быковской отключили еще 22 ноября 2021 года. Во время очередной проверки ДВК (дымвентканала) в доме № 1а по ул. Олимпийской в Новомосковске вскрылась угроза жизни пенсионерки – в колонке отсутствовала тяга. При этом к самому водонагревателю у газовщиков не было претензий – он находился в исправном состоянии.

В тот же день мастер УК «Жилфондсервис» провел осмотр, для уточнения наличия тяги использовал обычную салфетку и постановил, что тяга имеется и можно пользоваться газовым прибором.

В последующую неделю в квартиру пенсионерки представители газовщиков и УК наведывались ежедневно. Первые указывали в актах свое первоначальное заявление, сотрудники УК отказывались признавать, что проблема в дымоходе. По их словам, он даже в прочистке не нуждался. Зафиксировала это УК в акте от 10 декабря: «Дымоход и вентканал на момент проверки находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для эксплуатации». Женщина обратилась в администрацию города, те 12 января прислали ответ, повторяющий заключение управляющей компании, – помогли так помогли.

13 января 2022 года сотрудники «Газпром газораспределение Тула» вновь пришли с проверкой – результат тот же: датчик тяги срабатывает через 90 секунд, тяга обратная, эксплуатация водонагревателя невозможна. Женщина обратилась в ГЖИ Тульской области с жалобой, и те повторили ответ газовщиков.

4 марта по инициативе УК была проведена независимая экспертиза состояния дымохода. Версия о неисправности его подтвердилась – он оказался неработоспособным. Казалось бы, этот документ расставил все точки над i. Но как бы не так! Пенсионерке вновь пришлось писать в ГЖИ жалобу. Та 1 апреля выдала УК предписание восстановить работоспособность ДВК. Но и это оказалось бесполезным. Надежде Быковской пришлось обратиться в суд с иском обязать «Жилфондсервис» провести работы.

Разбирательство длилось полгода, была проведена еще одна экспертиза – судебная. В ее заключении также говорилось о том, что дымоход требует ремонта. В итоге 16 января 2023 года вынесено решение: иск Быковской удовлетворен. Суд обязал УК в течение двух месяцев со дня вступления решения в силу провести ремонт дымового канала и исключить возможность разрушения конструкции жилого дома.

При неисполнении решения суда спустя отведенный срок УК обязана платить пенсионерке по 500 рублей за каждый день просрочки.

Нельзя сказать, что УК не предпринимала никаких действий за два года, – она приглашала специалистов из Рязани и Тульской области. По документам они оштукатурили и восстановили ДВК. Деньги за это, видимо, были уплачены из средств, отведенных на содержание жилья. Однако толку от этого особо не добавилось – все проверки, которые затем проводили газовщики, упорно фиксировали недостаточную тягу при неработающей колонке и обратную тягу при ее включении. УК пыталась доказать, что с ДВК все в порядке и проблема в водонагревателе, – приносила свои колонки. Одна из них действительно не гасла при подключении, но присут­ствовавшие при этом газовщики поясняли: оборудование просто неисправно, поэтому и не гаснет, и не разрешали устанавливать его.

– За эти годы только оголовок дымохода заштукатурен. А сама труба-то так и остается в трещинах. Весной 2023 года УК пригласила специалистов, которые установили «Аэроком­Изол» – специальный металлический рукав, отводящий продукты сгорания.

Но он не сработал: дымоход маленький, рукав просто не раскрылся и застрял в трубе. Я год просила, чтобы они его вытащили. Только в апреле 2024 года сделали!

По просьбе УК приходили еще специалисты, они опускали камеру в дымоход: выявили сужение канала, смещение блоков, много сколов и торчащую арматуру. Но и после этого ничего кардинально не поменялось, – рассказывает Надежда Быковская. – Чистили дымоход. А толку? Он в несколько раз шире гильзы, которой они прочищают. Работы на пару месяцев хватило – надо очищать серьезнее. Угарный газ – это не шутки.

Осенью 2023 года женщина вновь написала обращение в администрацию Новомосковска, и опять результат был нулевым.

В ответе ей снова повторили версию УК, а затем и вовсе заявили, что не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность юрлиц. Мол, нечего жаловаться сюда.

Тогда пенсионерка написала в ГЖИ Тульской области. Те в ответе от 2 ноября 2023 года сообщили, что с целью проверки исполнения лицензионных требований в «Жилфондсервисе» проведут внеплановую выездную проверку. По ее итогам 22 ноября ведомство в очередной раз подтвердило, что тяга отсутствует: дымоход не обеспечивает газоудаление. На основании этого было возбуждено административное дело на директора УК по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ – осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД с грубым нарушением лицензионных требований. Руководителю УК грозил штраф от 100 000 до 200 000 рублей. Об итогах рассмотрения дела у женщины нет информации.

Ни периодические выплаты за просрочку – за пару лет набежало уже более 350 тыс. рублей, – ни штраф, наложенный на директора, не возымели результата.

28 октября 2024 года «Газпром газораспределение Тула» вновь проверил состояние дымохода, и снова результат тот же самый – подключать колонку нельзя.

– Приставы по поводу того, что не исполнено решение, ничего не говорят. Они должны взимать с УК компенсацию за каждый день. «Жилфондсервис» платит, но каждый раз нужно обивать пороги, – добавляет пенсионерка.

В АО «Газпром газораспределение Тула» сообщили, что 16 декабря 2024 года в Новомосковский филиал представлен акт периодической проверки ДВК и подана заявка на подключение водонагревателя. В документе говорится, что в квартире Надежды Быков­ской дымовые и вентиляционные каналы пригодны для эксплуатации. Но подключение не проведено в связи с отсутствием тяги.

В пресс-службе УФССП России по Тульской области сообщили, что «в связи с неисполнением решения суда вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. В настоящее время судебным приставом-исполнителем применяются меры, предусмотренные ФЗ «Об исполнительном производстве», направленные на обеспечение фактического исполнения требований исполнительного документа.

УК предоставила приставам акты и результаты экспертизы, где подтверждается факт выполнения требований исполнительного документа.

Однако, по информации сотрудников газовой компании, ремонт дымового канала произведен с нарушениями. 5 февраля судебными приставами был инициирован совместный выход в квартиру к Надежде Быковской с представителями газовой компании и УК. Цель – проверить возможность подключения колонки. Но и в этот раз подключить колонку не удалось – решение суда остается неисполненным.