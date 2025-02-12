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В Каменском районе водитель фуры потерял управление и влетел в дерево
Фото ГАИ по Тульской области.

В Каменском районе водитель фуры потерял управление и влетел в дерево

ДТП случилось 11 февраля в 21.00 на 79-м километре автодороги Чернь — Медведки.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, 39-летний мужчина, управляя автомобилем МАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП он госпитализирован с различными травмами.

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