Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, 39-летний мужчина, управляя автомобилем МАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП он госпитализирован с различными травмами.
Фото ГАИ по Тульской области.
В Каменском районе водитель фуры потерял управление и влетел в дерево
ДТП случилось 11 февраля в 21.00 на 79-м километре автодороги Чернь — Медведки.
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