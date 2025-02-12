В Каменском районе водитель фуры потерял управление и влетел в дерево

Фото ГАИ по Тульской области.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, 39-летний мужчина, управляя автомобилем МАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП он госпитализирован с различными травмами.