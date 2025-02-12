Курский «Авангард» сыграет несколько домашних матчей в Туле 

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По поручению губернатора Дмитрия Миляева правительство региона окажет поддержку курскому футбольному клубу «Авангард».

В рамках первенства России сезона 2024-2025 среди команд клубов Второй лиги серия домашних игр курских футболистов пройдет на стадионе академии «Арсенал».

В частности, в Туле состоятся матчи «Авангард» — «Форте» и «Авангард» — «Динамо». Также стадион ЦПЮФ «Арсенал» будет предоставлен для тренировок команд.

— ФК «Авангард» Курск выражает глубокую признательность Дмитрию Вячеславовичу Миляеву, ПФК «Арсенал» Тула и всей Тульской области за оказанную поддержку в это непростое время. Тула и Курск — братья навек, — прокомментировала эту новость пресс-служба курского футбольного клуба.