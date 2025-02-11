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Прокуратура нашла серьезные нарушения на молокозаводе в Кимовске
Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура нашла серьезные нарушения на молокозаводе в Кимовске

Представители надзорного органа наведались на производственное предприятие «Кимовскмолпрод».

Проверки на молокозаводах в Тульской области продолжаются. Ранее Myslo сообщал о рейдах Роспотребнадзора. Теперь — прокуратура. 

На «Кимовскмолпроде» прокурорские работники нашли серьезные нарушения:

  • не предусмотрена соответствующая техническим нормам емкость для сбора отходов, состоящих из животных тканей;
  • производственное помещение не оборудовано умывальником с горячей и холодной водой, средствами и устройствами для мытья и вытирания/сушки рук;
  • в медицинских книжках работников, непосредственно связанных с производством пищевой продукции, не было отметок о проведении периодических медицинских осмотров;
  • не был определен перечень опасных факторов, которые могли привести в процессе производства (изготовления) к выпуску в обращение пищевой продукции, не соответствующей требованиям технического регламента.

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проверкамолокозавод
Место
Тульская область
 

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