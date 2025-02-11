Прокуратура нашла серьезные нарушения на молокозаводе в Кимовске

Фото прокуратуры Тульской области.

Проверки на молокозаводах в Тульской области продолжаются. Ранее Myslo сообщал о рейдах Роспотребнадзора. Теперь — прокуратура.

На «Кимовскмолпроде» прокурорские работники нашли серьезные нарушения: