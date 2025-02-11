Прокуратура нашла серьезные нарушения на молокозаводе в Кимовске

Проверки на молокозаводах в Тульской области продолжаются. Ранее Myslo сообщал о рейдах Роспотребнадзора. Теперь — прокуратура.
На «Кимовскмолпроде» прокурорские работники нашли серьезные нарушения:
- не предусмотрена соответствующая техническим нормам емкость для сбора отходов, состоящих из животных тканей;
- производственное помещение не оборудовано умывальником с горячей и холодной водой, средствами и устройствами для мытья и вытирания/сушки рук;
- в медицинских книжках работников, непосредственно связанных с производством пищевой продукции, не было отметок о проведении периодических медицинских осмотров;
- не был определен перечень опасных факторов, которые могли привести в процессе производства (изготовления) к выпуску в обращение пищевой продукции, не соответствующей требованиям технического регламента.