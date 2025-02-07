Роспотребнадзор начал проверку тульских молокозаводов. Что нашли санитарные врачи?

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело проверки предприятий молочной промышленности: ООО «Новогуровский молочный завод», ООО «Россини», ООО «Новомосковск-молоко», ООО «Узловский молочный завод». Также в плановом порядке проверяют АО «Тульский молочный комбинат».

В ходе контрольных (надзорных) мероприятий выявлены нарушения требований технических регламентов в части содержания производственных и вспомогательных помещений, проведения мойки и дезинфекции технологического и холодильного оборудования, хранения и приемки сырья, заквасочных культур.

В рамках проверок отобраны пробы продукции на показатели качества и безопасности.

Сейчас лабораторные испытания на микробиологические показатели, наличие консервантов и физико-химические показатели, в том числе показатели фальсификации завершены.

Два образца молочной продукции не соответствуют микробиологическим показателям безопасности:

творог производства ООО «Новогуровский молочный завод»,

йогурт производства ООО «Узловский молочный завод».

В пробе творога ООО «Новогуровский молочный завод» также обнаружено содержание бензойной кислоты. Проба маргарина производства ООО «Новомосковск-молоко» не отвечает требованиям технического регламента по содержанию трансизомеров жирных кислот. В настоящее время предприятиями проводится оценка достоверности информации.

На текущий момент возбуждено 9 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и ответственных должностных лиц. Проверки продолжаются.