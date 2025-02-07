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Роспотребнадзор начал проверку тульских молокозаводов. Что нашли санитарные врачи?
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Роспотребнадзор начал проверку тульских молокозаводов. Что нашли санитарные врачи?

Проверки предприятий молочной промышленности проводятся по требованию прокуратуры.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело проверки предприятий молочной промышленности: ООО «Новогуровский молочный завод», ООО «Россини», ООО «Новомосковск-молоко», ООО «Узловский молочный завод». Также в плановом порядке проверяют АО «Тульский молочный комбинат».

В ходе контрольных (надзорных) мероприятий выявлены нарушения требований технических регламентов в части содержания производственных и вспомогательных помещений, проведения мойки и дезинфекции технологического и холодильного оборудования, хранения и приемки сырья, заквасочных культур.

В рамках проверок отобраны пробы продукции на показатели качества и безопасности.

Сейчас лабораторные испытания на микробиологические показатели, наличие консервантов и физико-химические показатели, в том числе показатели фальсификации завершены.

Два образца молочной продукции не соответствуют микробиологическим показателям безопасности:

  • творог производства ООО «Новогуровский молочный завод»,
  • йогурт производства ООО «Узловский молочный завод».

В пробе творога ООО «Новогуровский молочный завод» также обнаружено содержание бензойной кислоты. Проба маргарина производства ООО «Новомосковск-молоко» не отвечает требованиям технического регламента по содержанию трансизомеров жирных кислот. В настоящее время предприятиями проводится оценка достоверности информации.

На текущий момент возбуждено 9 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и ответственных должностных лиц. Проверки продолжаются.

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сегодня, в 17:30 0
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