Из-за теплой зимы Тула сэкономила 700 млн рублей на реагентах и дворниках

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Снега в этом году в Туле еще не было. Без него на дорогах нечего делать снегоуборочной технике, а дворники не колят лед и сметают снег. Реагенты на дороги, конечно, сыпят, но в два раза меньше.

Бесснежная зима сэкономила тульским коммунальщикам приличную сумму денег. Сколько — спросили два профильных предприятия: МКУ «Сервисный центр города Тулы» и подрядчика-частника — ООО «САХ».

По состоянию на 1 февраля расход противогололедных материалов подрядной организацией ООО «Спецавтохозяйство» составил около 20 тысяч тонн (2,8 тыс. т реагента и 17 тыс. тонн пескосоляной смеси). Для сравнения — год назад к 1 февраля расход противогололедных материалов составил 52 тыс. тонн (реагент — 10 тыс. тонн, пескосоляная смесь — 41 тыс. тонн, плюс 500 тонн технической соли).

Общая экономия противоголедных материалов составила около 32 тысяч. тонн. Также сэкономили на работах по сгребанию, очистке, сбору и вывозу снега.

Экономия по затратам на содержание территории Тулы составила порядка 700 млн руб.

«Сервисный центр» в этом сезоне израсходовал около 1,2 тыс. тонн противогололедных материалов (реагент — 180 тонн, пескосоляная смесь — 1 тыс. тонн, техническая соль — 39 тонн). Год назад расходы были в два раза больше — 2,4 тыс. тонн (реагент — 400 тонн, смесь — 2 тыс. тонн, техническая соль — 86 тонн). Экономия по расходу составила 1,2 тыс. тонн.

К слову, сэкономленные тульские 700 млн рублей — самая жирная цифра среди городов ЦФО.

По данным канала MASH, в конце января власти городов Центральной России сэкономили как минимум 500 млн рублей из-за бесснежной зимы. Издание привело в пример Рязань, где по состоянию на конец января на зимных работал сэкономлено 30 млн рублей, в Липецке — 103 млн.