Тульские мастера сделали для Москвы скульптуру ангела весом 2,6 тонны

Жители и гости столицы теперь могут сфотографироваться с огромным белоснежным ангелом, «присевшим» на ступени в Бумажном проезде. Скульптура, изготовленная тульскими умельцами, была придумана художником Евгением Желваковым. Её общий вес – 2600 кг.

Ангел помогает посетителям бизнес-центра лучше ориентироваться на его территории и одновременно является красивой фотозоной для всех желающих. Работа Евгения Желвакова была признана лучшей среди 170 финалистов открытого конкурса «Философия новых форм», победитель которого получил возможность воплотить свой проект в жизнь.