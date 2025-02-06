  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские мастера сделали для Москвы скульптуру ангела весом 2,6 тонны - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские мастера сделали для Москвы скульптуру ангела весом 2,6 тонны

Тульские мастера сделали для Москвы скульптуру ангела весом 2,6 тонны

Новый арт-объект появился на территории бизнес-центра в Бумажном проезде.

Жители и гости столицы теперь могут сфотографироваться с огромным белоснежным ангелом, «присевшим» на ступени в Бумажном проезде. Скульптура, изготовленная тульскими умельцами, была придумана художником Евгением Желваковым. Её общий вес – 2600 кг.

Ангел помогает посетителям бизнес-центра лучше ориентироваться на его территории и одновременно является красивой фотозоной для всех желающих. Работа Евгения Желвакова была признана лучшей среди 170 финалистов открытого конкурса «Философия новых форм», победитель которого получил возможность воплотить свой проект в жизнь.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
арт-объектискусствоскульптура
Место
ТулаМосква

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На каких улицах Тулы не будет электроэнергии 7 февраля
На каких улицах Тулы не будет электроэнергии 7 февраля
Из-за теплой зимы Тула сэкономила 700 млн рублей на реагентах и дворниках
Из-за теплой зимы Тула сэкономила 700 млн рублей на реагентах и дворниках
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.