Сеть супермаркетов «Светофор» может закрыться из-за проблем с налоговой

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На фоне массовых проверок магазинов принято решение о ликвидации компании «Инвест стандарт», которой принадлежит часть торговых точек сети.

Федеральная налоговая служба приняла решение о начале ликвидации АО «Инвест стандарт» — холдинга, которому принадлежат магазины «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Об этом сообщает Forbes.

Причиной таких мер стали недостоверные сведения о юридическом адресе компании. Дискаунтеры «Светофор» попали под проверки в конце прошлого года — надзорные органы выявили нарушения законодательства о торговле и санитарно-гигиенических норм.

Торговой сетью «Светофор» управляют многочисленные юридические лица, большинство с названием «Торгсервис», к которому добавляется код региона: например, в Петербурге — «Торгсервис 78», в Новосибирске — «Торгсервис 54».

В Тульской области фирма с таким названием в 2023 году показала выручку в 12 млрд рублей. Учредителем ООО «Торгсервис 71» числится АО «Инвест стандарт», а руководителем — жительница Нижегородской области Юлия Сололеева.