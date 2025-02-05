В Тульской области в 2024 году на сферу ЖКХ направлено 4,7 млрд рублей: на что пошли деньги?

5 февраля на брифинге в правительстве региона подвели итоги работы министерства ЖКХ за прошлый год и обсудили планы на текущий.

Водоснабжение

— Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уделяет большое внимание качеству водоснабжения жителей Тульской области — реконструкции сетей, ремонту и строительству объектов, — рассказал министр ЖКХ Олег Дючков. — Для решения таких задач в 2019 году в регионе создана программа «Чистая вода».

В рамках ее реализации с 2019 по 2024 год проложено почти 300 км водопроводов, отремонтировано 70 скважин, установлено 88 водонапорных башен, 13 насосных станций и 9 станций водоподготовки. Данный комплекс мер позволил повысить качество водоснабжения и обеспечить чистой питьевой водой 270 тыс. жителей (20% населения региона). Общий объем финансирования мероприятий составил 1,36 млрд рублей, в том числе средства регионального бюджета 1,2 млрд рублей.

В 2024 году по проекту «Чистая вода» работы проводились в 23 муниципальных образованиях: было построено и заменено порядка 20 км сетей водоснабжения, отремонтировано 3 станции водоподготовки, 2 насосных станции и 57 водонапорных башен. Из бюджета Тульской области на эти цели направлено почти 300 млн рублей.

— Программу «Чистая вода» планируем продолжать в 2025 году. Планируется отремонтировать 2 станции водоподготовки, 3 водозабора и 2 насосные станции. В рамках программы «Наш район» планируется заменить 46 водонапорных башен и отремонтировать 26 артезианских скважин. На реализацию данных мероприятий направлено более 600 млн рублей.

канализация

— Помимо состояния сетей водоснабжения, в регионе есть и еще одна большая проблема — состояние очистных сооружений канализации и сетей водоотведения. По обращению Алексея Дюмина к Президенту РФ, на основании поручения Владимира Путина Тульской области выделяются средства на строительство очистных сооружений канализации. Работу продолжим в 2025 году.

В части водоотведения в 2024 году заменено и построено около 25 км сетей, шесть канализационных насосных станций.

В 2025 году планируется завершить строительство очистных сооружений в пос. Арсеньево и в пгт Славный. Продолжится строительство в р. п. Теплое, начнутся работы в Донском, Суворове и Киреевске.

теплоснабжение

— В Тульской области большое внимание уделяется состоянию теплосетей, и уже 7 лет подряд регион получает паспорта 100-процентной готовности к отопительному сезону. Этому способствует большая проводимая работа. Ежегодно обновляется более 100 км сетей — более чем 5% протяженности сетей в регионе. Также выделяются средства на строительство и модернизацию котельных.

Так, в 2024 году построена котельная в Киреевске, Донском и пос. Советском Плавского района. Также введено в эксплуатацию семь новых котельных в Новомосковске. Заменено 117 км ветхих сетей теплоснабжения. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию три новые котельные: в пос. Арсеньево Арсеньевского района, пос. Архангельском Каменского района и пос. Огаревка Щекинского района.

— Сейчас формируются планы по замене тепловых сетей на 2025 год. Совместно с Ростехнадзором определяем наиболее проблемные мероприятия, контролируем исполнение программ муниципалитетов по замене ветхих сетей. К новому отопительному сезону планируем заменить более 100 км труб.

Что касается Тулы, то, по словам министра, также есть планы по замене магистральных сетей теплоснабжения города. Средства на эти цели выделены из федерального бюджета.

— Готовимся к проведению аукционных процедур, чтобы в 2025 году к этой работе приступить, — добавил Олег Дючков.

Капитальный ремонт и благоустройство

В прошлом году по программе капитального ремонта в 835 многоквартирных домах выполнено 2150 видов работ и услуг. В 2025 году в регионе планируются работы в более чем 700 домах во всех муниципалитетах.

С 2021 года в Тульской области реализуется программа социальной газификации. Уже исполнено порядка 10 тыс. договоров, газ запущен в более чем 5,5 тыс. домов. В 2025 году планируется догазифицировать более 1 тыс. домовладений.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» обновлено 235 дворов, 30 общественных пространств и реализовано два проекта — победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.

С 2025 года работа по благоустройству продолжится в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется обновить 167 дворов, 111 общественных пространств, реализовать три проекта — победителя Всероссийского конкурса в Болохово, Советске и Новомосковске.

— Особое внимание при благоустройстве уделяем малым городам нашего региона. Преображенные территории меняют к лучшему внешний облик населенных пунктов, пространства становятся точками притяжения не только горожан, но и туристов. Вовлечение жителей разных возрастов в вопросы городского развития позволяет создать по-настоящему востребованное пространство с различными функциональными зонами, — отметил Олег Дючков.