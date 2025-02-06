АКМ обыграл «Челны» и одержал вторую победу в домашней серии

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ в Тулу приехали «Челны», которые пытаются выбраться из подвала турнирной таблицы. Соперник набрал неплохой ход, а это значит, что легкой игры для туляков уж точно не ожидалось.

В самом начале первого игрового отрезка гости забросили шайбу в ворота Евгения Киселева. Автором гола стал Кирилл Цулыгин. Тульские игроки тут же побежали вперед, обрушили на ворота челнинцев шквал атак, одну из которых взятием ворот завершил Данил Гизатуллин. Хозяева продолжили наседать на оборону соперника, но в одном из эпизодов ошиблись и остались в меньшинстве, а Максим Устимкин лишнего реализовал. После этого эпизода Евгения Киселева в рамке сменил Денис Попов. А уже под занавес двадцатиминутки уже АКМ получил возможность на игру в большинстве, у «Челнов» в штрафбокс отправились сразу два хоккеиста, а Сергей Теряев сравнял счет мощным броском со средней дистанции.

Второй период прошел в равной борьбе. Обе команды изрядно нагружали голкиперов, не давая тем передышки. Оборона обеих команд также действовала безукоризненно, ловя опасные броски на себя. Но как только матч перевалил за свой экватор, у «Челнов» начались проблемы с дисциплиной — гости схлопотали несколько подряд удалений, одно из которых сумел воплотить в гол Никита Аноховский.

Заключительная треть прошла в спокойном ключе. Гости пытались организовать опасность вблизи ворот Попова, но оборона АКМ играла надежно, не давая «Челнам» кружить по своей зоне. Туляки не забывали и об атакующих действиях, но раз за разом они обрывались на голкипере челнинской команды Кирилле Устименко. АКМ довел поединок до логического завершения, успев до сирены забросить еще раз, — дубль на счету Никиты Аноховского. Дальше в Тулу приедет «Нефтяник».

АКМ — «Челны» 4:2

0:1 01:25 Цулыгин (Миннеханов, Ломако)

1:1 04:06 Гизатуллин (Казаков, Шипов)

1:2 14:12 Устимкин (Чемерикин, Шарифьянов) в большинстве

2:2 17:40 Теряев (Казаков, Шипов) в большинстве

3:2 39:01 Аноховский (Петров) в большинстве

4:2 58:32 Аноховский

Статистика матча

Броски: 71-40; броски в створ: 44-20; голы: 4-2; вбрасывания: 28-17; блокированные броски: 5-11; силовые приемы: 14-3; штраф: 6-14.