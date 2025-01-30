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В пятницу в Тульской области ожидается до пяти градусов тепла
Фото Алексея Пирязева.

В пятницу в Тульской области ожидается до пяти градусов тепла

Синоптики обещают отсутствие осадков. Местами ожидается туман.

Последний день января в нашем регионе будет облачным. Преимущественно без осадков, местами возможен туман.

Ветер юго-западный, до десяти метров в секунду. Температура ночью и днём — от нуля до +5. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.

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