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В Тульской области пройдут комплексные кадастровые работы
Фото: ru.freepik.com

В Тульской области пройдут комплексные кадастровые работы

Их проведут в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных».

На территории Тульской области в 2025 году планируется проведение комплексных кадастровых работ по 249 кадастровым кварталам в Донском, Новомосковске, Туле, Алексине, Суворове, а также в Богородицком, Веневском, Киреевском, Одоевском и Тепло-Огаревском, Ясногорском и Заокском районах.

– Комплексные кадастровые работы помогают обеспечить наполнение Единого государственного реестра недвижимости полными и точными сведениями, определить территории, пригодные для вовлечения в оборот и решить ряд социальных вопросов, – отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская.

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