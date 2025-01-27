Какие дома Тулы останутся без света 28 января

С 9 до 17 часов будет отключено электричество в следующих домах:

ул. Циолковского, 60, 60-а, 62, 77, 79,

ул. Стальского, 1-17 (нечётн.), 12-30 (чётн.),

ул. Шевченко, 43-63 (нечётн.), 60-68 (чётн.), 51-а, 58-а, 60-а, 60-б, 63-а,

ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-д, 2,

ул. Ленина, 2, 4, 6, 6/1, 9, 11, 12, 18,

ул. Лейтейзена, 1,

ул. Сойфера, 5, 7, 8, 9, 12, 14,

Красноармейский пр-т, 8, 10, 12, 14,

ул. Мосина, 3,

пер. 2-й Красный, 7,

Мясново, 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а,

ул. Воздухофлотская, 48-56 (чётн.),

ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а,

11-й пр-д, 11-39 (нечётн.), 10-38 (чётн.),

12-й пр-д, 9-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.), 11-а, 14-а,

ул. Полюсная, 9, 11, 13,

10-й пр-д, 9-19, 23-37 (нечётн.), 10-20, 24-42 (чётн.),

пос. Косая Гора: д. Судаково (СНТ «Весна»),

1-й пр-д Шмидта, 18, 6-а,

ул. Колхозная (Латинская), 1-17, 35, 41,

ул. Садовая, 2-54 (чётн.), 1-31 (нечётн.),

ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),

ул. Металлургов, 54,

Роговский пр-д,

ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),

ул. Школьная, 1-11, 4-а, 6-а, 11-а.