Какие дома Тулы останутся без света 28 января

С 9 до 17 часов будет отключено электричество в следующих домах:
- ул. Циолковского, 60, 60-а, 62, 77, 79,
- ул. Стальского, 1-17 (нечётн.), 12-30 (чётн.),
- ул. Шевченко, 43-63 (нечётн.), 60-68 (чётн.), 51-а, 58-а, 60-а, 60-б, 63-а,
- ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-д, 2,
- ул. Ленина, 2, 4, 6, 6/1, 9, 11, 12, 18,
- ул. Лейтейзена, 1,
- ул. Сойфера, 5, 7, 8, 9, 12, 14,
- Красноармейский пр-т, 8, 10, 12, 14,
- ул. Мосина, 3,
- пер. 2-й Красный, 7,
- Мясново, 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а,
- ул. Воздухофлотская, 48-56 (чётн.),
- ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а,
- 11-й пр-д, 11-39 (нечётн.), 10-38 (чётн.),
- 12-й пр-д, 9-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.), 11-а, 14-а,
- ул. Полюсная, 9, 11, 13,
- 10-й пр-д, 9-19, 23-37 (нечётн.), 10-20, 24-42 (чётн.),
- пос. Косая Гора: д. Судаково (СНТ «Весна»),
- 1-й пр-д Шмидта, 18, 6-а,
- ул. Колхозная (Латинская), 1-17, 35, 41,
- ул. Садовая, 2-54 (чётн.), 1-31 (нечётн.),
- ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
- ул. Металлургов, 54,
- Роговский пр-д,
- ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
- ул. Школьная, 1-11, 4-а, 6-а, 11-а.