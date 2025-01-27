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В оружейной столице состоялся всероссийский танцевальный конкурс
Фото: vk.com/azimutdance

В оружейной столице состоялся всероссийский танцевальный конкурс

В нём приняли участие 12 коллективов и более 230 танцоров.

Всероссийский Sейшен Азимут проходит в Туле уже не первый год. Это событие уникально тем, что подразумевает прямое взаимодействие между участниками, экспертами и педагогами сразу в момент выступления.

В этом году в конкурсе приняли участие 12 коллективов и более 230 танцоров, а после завершения конкурсной программы для всех участников прошла лекция кандидата искусствоведения, доцента, члена общественного совета Министерства культуры России, педагога с более чем 20-летним стажем Ильи Кузнецова.

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Гран-при конкурса получил коллектив «Элемент» из Киреевска под руководством Анастасии Цыганковой.

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