В оружейной столице состоялся всероссийский танцевальный конкурс

Фото: vk.com/azimutdance

Всероссийский Sейшен Азимут проходит в Туле уже не первый год. Это событие уникально тем, что подразумевает прямое взаимодействие между участниками, экспертами и педагогами сразу в момент выступления.

В этом году в конкурсе приняли участие 12 коллективов и более 230 танцоров, а после завершения конкурсной программы для всех участников прошла лекция кандидата искусствоведения, доцента, члена общественного совета Министерства культуры России, педагога с более чем 20-летним стажем Ильи Кузнецова.