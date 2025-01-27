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В Туле открыли мемориальную доску участнику СВО Александру Якушину
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле открыли мемориальную доску участнику СВО Александру Якушину

Наш земляк умер от ранения, полученного при артобстреле. Посмертно его наградили орденом Мужества.

На здании Центра образования № 9 им. генерала А. Н. Ермакова открыли мемориальную доску в память о погибшем выпускнике школы Александре Якушине. Мэр Тулы Алексей Эрк, заместитель главы администрации города Надежда Токовая, родные и близкие Александра, преподаватели и ученики Центра почтили память земляка минутой молчания и возложили к доске цветы.

Александр Якушин родился в Туле 12 марта 1990 года. Окончил ТГПУ им. Л. Н. Толстого по специальности «Инженер конструкционных материалов», проходил срочную службу в Вооружённых Силах. В сентябре 2022 года Александра был мобилизован, а 24 июня 2023 года получил ранение от разрыва вражеского снаряда. После выздоровления туляк вернулся в строй.

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Указом Президента России рядовой Якушин был награжден медалью Суворова. В январе прошлого года, будучи оператором БПЛА, Александр Якушин попал под обстрел вражеской артиллерии, во время которого получил смертельное ранение и 27 января скончался

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции гвардии рядовой Якушин был посмертно награжден орденом Мужества.

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вчера, в 22:27 +1
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