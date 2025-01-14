Приставы заставили заплатить штраф хозяйку «резиновой квартиры» в Тульской области

На исполнении в отделении судебных приставов Кимовского и Куркинского районов Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с 40-летней местной жительницы уголовного штрафа в размере 150 тыс. рублей за фиктивную постановку на учет мигрантов без гражданства.

Судебный пристав-исполнитель вручил осужденной постановление о возбуждении исполнительного производства, разъяснил ей право на обращение в суд о предоставлении отсрочки, рассрочки исполнения приговора суда. Также женщина была предупреждена о том, что в случае несвоевременной оплаты штрафа в отношении нее будет направлено в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

Опасаясь, что штраф может обернуться реальным лишением свободы, осужденная в кратчайшие сроки исполнила уголовное наказание и оплатила штраф в полном объеме.