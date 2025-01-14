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Какие вакансии актуальны в Тульской области, и как найти работу за 4 дня

Какие вакансии актуальны в Тульской области, и как найти работу за 4 дня

С начала 2025 года тульский Кадровый центр «Работа России» рассмотрел 15 заявок.

Кадровый центр «Работа России» возобновил работу 9 января. В период по 14 января в Центр обратилось 12 граждан, заинтересованных в трудоустройстве. 15 человек, которые подали заявки в 2024 году, уже получили работу.

На данный момент в Туле и области действуют локальные программы переобучения для безработных граждан по 15 направлениям: от водителя до оператора ЭВМ. Обучение проводится за счет государства, поэтому от соискателя требуется только исправное посещение занятий.

Подробнее о вакансиях — на сайте Центра занятости населения г. Тулы или по телефону
8 800 350-67-71.

Наиболее востребованными на рынке труда оказались:

  • водители общественного транспорта,
  • овощеводы,
  • монтажники,
  • слесари,
  • электрогазосварщики.

Дарья Капулер, главный специалист пресс-службы Кадрового центра «Работа России», отмечает, что ненужных профессий нет, — работа по профилю найдется для каждого.

Дарья Капулер

— Все жители Тульской области, которые сейчас ищут работу, могут обратиться на портал Центра занятости населения Тульской области. Там представлено более 30 тысяч вакансий от работодателей, которые ждут соискателей с разным трудовым стажем, опытом и предпочтениями по зарплате.

Для обращения в Кадровый центр «Работа России» нужен минимальный пакет документов:

  • паспорт,
  • СНИЛС,
  • ИНН,
  • документ об образовании и/или квалификации,
  • трудовая книжка (если она представлена в бумажном виде),
  • справка об инвалидности (если таковая имеется).

Ольга Билан, начальник Центра занятости населения города Тулы:

Ольга Билан

— Сегодня в нашей базе вакансий значится более десяти тысяч предложений от различных работодателей, в том числе оборонно-промышленного комплекса.

Каждому обратившемуся в Центр окажут цифровую помощь: консультант поможет подать заявление через «Госуслуги» и сформировать резюме. Или дать консультацию о мерах государственной поддержки.

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Одно из главных направлений работы Центра — трудоустройство граждан с инвалидностью. В конце ноября Алексею Черных пришлось уйти с предыдущего места работы именно по этой причине:

Алексей Черных

— Мне 54 года, общий трудовой стаж — 28 лет. Большую часть этих лет я проработал инженером, а в конце ноября остался без работы.

3 декабря обратился в Центр занятости, предоставил необходимые документы. После рассмотрения моего резюме и пожеланий уже 10 января мне выдали направление на работу.

Все это время со мной работал один карьерный консультант — к нему я мог обратиться за любой интересующей меня информацией. Это очень удобно!

По итогам соисканий мне предложили пять профессий на выбор. Я уже закончил недельный курс бесплатного обучения и готовлюсь официально приступить к своим трудовым обязанностям в охранном агентстве. В зарплате я немного потерял, а обязательств по отработке какого-то периода на новом месте у меня нет. 

Всем, кто оказался в похожей жизненной ситуации, я советую обратиться в Центр занятости. Самостоятельно искать вакансию в интернете дольше и менее эффективно.

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Фотограф:
сегодня, в 16:46 0
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