Какие вакансии актуальны в Тульской области, и как найти работу за 4 дня

С начала 2025 года тульский Кадровый центр «Работа России» рассмотрел 15 заявок.

Кадровый центр «Работа России» возобновил работу 9 января. В период по 14 января в Центр обратилось 12 граждан, заинтересованных в трудоустройстве. 15 человек, которые подали заявки в 2024 году, уже получили работу.

На данный момент в Туле и области действуют локальные программы переобучения для безработных граждан по 15 направлениям: от водителя до оператора ЭВМ. Обучение проводится за счет государства, поэтому от соискателя требуется только исправное посещение занятий.

Подробнее о вакансиях — на сайте Центра занятости населения г. Тулы или по телефону

8 800 350-67-71.

Наиболее востребованными на рынке труда оказались:

водители общественного транспорта,

овощеводы,

монтажники,

слесари,

электрогазосварщики.

Дарья Капулер, главный специалист пресс-службы Кадрового центра «Работа России», отмечает, что ненужных профессий нет, — работа по профилю найдется для каждого.

Дарья Капулер — Все жители Тульской области, которые сейчас ищут работу, могут обратиться на портал Центра занятости населения Тульской области. Там представлено более 30 тысяч вакансий от работодателей, которые ждут соискателей с разным трудовым стажем, опытом и предпочтениями по зарплате.

Для обращения в Кадровый центр «Работа России» нужен минимальный пакет документов:

паспорт,

СНИЛС,

ИНН,

документ об образовании и/или квалификации,

трудовая книжка (если она представлена в бумажном виде),

справка об инвалидности (если таковая имеется).

Ольга Билан, начальник Центра занятости населения города Тулы:

Ольга Билан — Сегодня в нашей базе вакансий значится более десяти тысяч предложений от различных работодателей, в том числе оборонно-промышленного комплекса. Каждому обратившемуся в Центр окажут цифровую помощь: консультант поможет подать заявление через «Госуслуги» и сформировать резюме. Или дать консультацию о мерах государственной поддержки.

Одно из главных направлений работы Центра — трудоустройство граждан с инвалидностью. В конце ноября Алексею Черных пришлось уйти с предыдущего места работы именно по этой причине: