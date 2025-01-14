Какие вакансии актуальны в Тульской области, и как найти работу за 4 дня

Кадровый центр «Работа России» возобновил работу 9 января. В период по 14 января в Центр обратилось 12 граждан, заинтересованных в трудоустройстве. 15 человек, которые подали заявки в 2024 году, уже получили работу.
На данный момент в Туле и области действуют локальные программы переобучения для безработных граждан по 15 направлениям: от водителя до оператора ЭВМ. Обучение проводится за счет государства, поэтому от соискателя требуется только исправное посещение занятий.
Подробнее о вакансиях — на сайте Центра занятости населения г. Тулы или по телефону
8 800 350-67-71.
Наиболее востребованными на рынке труда оказались:
- водители общественного транспорта,
- овощеводы,
- монтажники,
- слесари,
- электрогазосварщики.
Дарья Капулер, главный специалист пресс-службы Кадрового центра «Работа России», отмечает, что ненужных профессий нет, — работа по профилю найдется для каждого.
Дарья Капулер
— Все жители Тульской области, которые сейчас ищут работу, могут обратиться на портал Центра занятости населения Тульской области. Там представлено более 30 тысяч вакансий от работодателей, которые ждут соискателей с разным трудовым стажем, опытом и предпочтениями по зарплате.
Для обращения в Кадровый центр «Работа России» нужен минимальный пакет документов:
- паспорт,
- СНИЛС,
- ИНН,
- документ об образовании и/или квалификации,
- трудовая книжка (если она представлена в бумажном виде),
- справка об инвалидности (если таковая имеется).
Ольга Билан, начальник Центра занятости населения города Тулы:
Ольга Билан
— Сегодня в нашей базе вакансий значится более десяти тысяч предложений от различных работодателей, в том числе оборонно-промышленного комплекса.
Каждому обратившемуся в Центр окажут цифровую помощь: консультант поможет подать заявление через «Госуслуги» и сформировать резюме. Или дать консультацию о мерах государственной поддержки.
Одно из главных направлений работы Центра — трудоустройство граждан с инвалидностью. В конце ноября Алексею Черных пришлось уйти с предыдущего места работы именно по этой причине:
Алексей Черных
— Мне 54 года, общий трудовой стаж — 28 лет. Большую часть этих лет я проработал инженером, а в конце ноября остался без работы.
3 декабря обратился в Центр занятости, предоставил необходимые документы. После рассмотрения моего резюме и пожеланий уже 10 января мне выдали направление на работу.
Все это время со мной работал один карьерный консультант — к нему я мог обратиться за любой интересующей меня информацией. Это очень удобно!
По итогам соисканий мне предложили пять профессий на выбор. Я уже закончил недельный курс бесплатного обучения и готовлюсь официально приступить к своим трудовым обязанностям в охранном агентстве. В зарплате я немного потерял, а обязательств по отработке какого-то периода на новом месте у меня нет.
Всем, кто оказался в похожей жизненной ситуации, я советую обратиться в Центр занятости. Самостоятельно искать вакансию в интернете дольше и менее эффективно.