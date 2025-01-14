В Новомосковске предприниматель уклонился от уплаты налогов на 8,5 млн рублей

Фото пресс-службы СУ СК России по Тульской области.

В Новомосковске расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов местным предпринимателем по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ.

По предварительным данным, в период с 2020 по 2022 год индивидуальный предприниматель внес в налоговую декларацию недостоверные сведения о фактически полученных доходах и в существенно меньшем размере уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 8,5 миллиона рублей.

У бизнесмена арестовали недвижимость на общую сумму более 17 миллионов рублей.