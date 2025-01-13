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В Туле на Крещение организуют 4 купели
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В Туле на Крещение организуют 4 купели

Об этом стало известно на совещании у главы администрации Тулы Ильи Беспалова.

В Туле определены места проведения купаний в ночь на 19 января. По традиции, городские купели будут организованы по четырем адресам:

  • средний пруд ЦПКиО им. П.П. Белоусова, 
  • д. Барыбинка, Храм св. апостола Андрея Первозванного, 
  • Богородичный Щегловский мужской монастырь на ул. Л. Чайкиной, д. 1, 
  • Богородице-Рождественский женский монастырь в п. Горелки. 

Все купели будут организованы в соответствии с рекомендациями МЧС. Предусмотрено дежурство спасателей Центра гражданской защиты, сотрудников администрации города, представителей медицинских служб, полиции. 

Рядом с купелями оборудуют места для обогрева и переодевания, организуют угощение горячим чаем. 

Глава администрации Тулы отметил, что в соответствии с погодными условиями нужно будет обеспечить нормативное состояние подходов и подъездных путей к местам купаний, расчистить парковки. При необходимости посыпать противогололедными материалами. 

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Фотограф:
сегодня, в 16:16 0
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