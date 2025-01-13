В Туле на Крещение организуют 4 купели

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Об этом стало известно на совещании у главы администрации Тулы Ильи Беспалова.

В Туле определены места проведения купаний в ночь на 19 января. По традиции, городские купели будут организованы по четырем адресам:

средний пруд ЦПКиО им. П.П. Белоусова,

д. Барыбинка, Храм св. апостола Андрея Первозванного,

Богородичный Щегловский мужской монастырь на ул. Л. Чайкиной, д. 1,

Богородице-Рождественский женский монастырь в п. Горелки.

Все купели будут организованы в соответствии с рекомендациями МЧС. Предусмотрено дежурство спасателей Центра гражданской защиты, сотрудников администрации города, представителей медицинских служб, полиции.

Рядом с купелями оборудуют места для обогрева и переодевания, организуют угощение горячим чаем.

Глава администрации Тулы отметил, что в соответствии с погодными условиями нужно будет обеспечить нормативное состояние подходов и подъездных путей к местам купаний, расчистить парковки. При необходимости посыпать противогололедными материалами.