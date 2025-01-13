Из-за пожара в военном госпитале на улице Советской приостановлено движение трамваев и троллейбусов

Из-за пожара на улице Советской на участке от улицы Советской, 17 до улицы Благовещенской временно ограничено движение всех видов транспортных средств.

Изменена схема движения автобусных маршрутов № 1, 8, 11, 24, 25, 27А, 32Л, 34, 36, 36А, 42, 44, 51, 58, 59, 64, 65, 66, 158К в части осуществления объезда по ул. Демидовская Плотина, ул. Мосина, ул. Ленина ул. Лейтейзена, Красноармейскому проспекту.

Движение трамвайных и троллейбусных маршрутов на улице Советской временно приостановлено из-за обрыва контактной сети. Оно организовано по другим улицам, минуя данный участок.