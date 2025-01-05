«Лесная царица»: в Туле можно увидеть клад сокровищ первых веков, обнаруженных черными копателями

Уникальный Барыбинский клад из более 1500 женских украшений датируется второй половины I — начала II века. Он был обнаружен черными копателями с помощью металлодетектора. Спустя некоторое время после того, как клад оказался в их руках, они попытались его продать. Сделку пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области. В прошлом году клад был предан музею-заповеднику «Куликово поле».

Исследователям предстояло не просто подготовить клад для дальнейшего экспонирования. В первую очередь нужно было понять его историю.

Основная сложность заключалась в реконструкции древнего костюма, который сопровождали эти украшения: в отличие от находок, например, погребальных комплексов, в кладах невозможно сразу точно определить, все ли предметы в нем относятся к одному образу, или все они использовались для разных случаев, а какие-то отдельные его элементы, возможно, представляли ценность для владелицы, но не имели отношения ко всем остальным предметам. Поэтому перед археологами стояла непростая задача. Чтобы ее выполнить, они исследовали территорию, где был обнаружен клад, чтобы установить контекст: где именно был сокрыт — в поле, в доме, в какой-то еще хозяйственной постройке, что располагалось рядом, чем занимались люди, которые тут жили… Все это давало более глубокое представление о том, кем была владелица этих украшений.

В результате кропотливой работы клад открыл неизвестные ранее страницы истории. По окончании исследования и масштабных реставрационных работ и всестороннего научного исследования спасенные сокровища тульской лесной царицы готовы предстать перед широкой публикой.

«Комплексное исследование предметов Барыбинского клада дает нам возможность реконструировать малоизвестные страницы древнейшей истории нашей страны, — говорит директор Государственного музея-заповедника „Куликово поле“ Владимир Гриценко. — Для туляков выставка „Лесная царица. Сокровища первых веков“ имеет особое значение. Памятник археологии, где была обнаружена находка, расположен в непосредственной близости от летописной Тулы, а любая информация о предыстории родного города его жителям близка, интересна и полезна».

На выставке представлено два комплекта полного парадного убора знатной женщины, жившей в первых веках нашей эры на территории региона. Это время ученые называют началом очередной волны экспансии со стороны степного мира на южную окраину лесной зоны.

«Полученные за последние годы материалы позволяют говорить о том, что потрясения I века на Окско-Донском водоразделе являются частью глобальной серии событий. Они были связаны с „позднескифской“ экспансией в лесную зону, происходившей с участием сарматских группировок, конечно, далеко не мирной», — отмечает ученый секретарь музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов.

Один из комплектов на выставке представляет традиционный набор бронзовых украшений, выполненных в технике литья по восковой модели. Исследователи расскажут о процессе изготовления каждой бляшки, пронизки и подвески и о том, как они собирались в сложный убор.

Второй набор из Барыбинского клада был сделан ювелирами I–II веков в технике ковки. Здесь предметы с характерными элементами — края спиральных массивных украшений раскованы в орнаментированные пластины-лопасти.

Благодаря находкам из других археологических памятников, обнаруженных в окрестностях Тулы, теперь можно узнать о жизни современников владелицы украшений и погрузиться в историю первых веков нашей эры, где центром европейской цивилизации была Римская империя. Гости музея узнают о народах, которые представляли «мир варваров», приходивших на территорию Тульского региона, увидят предметы, которыми они пользовались.

Среди «импортных» находок, представленных на выставке, — римские застежки-фибулы, античные и золотостеклянные бусины, ручка от бронзовой италийской чаши, боспорская монета, сарматские застежки и зеркала. Эти артефакты обнаружены специалистами Тульской археологической экспедиции в разные годы у деревень Малая Стрекаловка, Страхово, у села Павловское и на других археологических памятниках.

На выставке можно увидеть артефакты, связанные с «сарматским миром» и ставшие прямыми участниками трагических событий, названных археологами войной I века. Это наконечники трехлопастных стрел, копий, двушипного дротика и кинжал с кольцевым навершием. Эти свидетельства жизни ранних культур были найдены на археологических памятниках Большой Тулы.

Не только о войне, но и о мире поведает «Лесная царица». Посетители смогут узнать о природных ресурсах Окско-Донского водораздела, которые обеспечили благополучие древнего населения региона в первых веках, и о том, что в то время жители выращивали на пахотных угодьях. Посетители смогут увидеть зерна полбы — прародительницы всех современных сортов пшеницы, которую сегодня сажают на Куликовом поле. Также на выставке представлены редкие свидетельства земледельческих обрядов. Глиняный хлебец — солярный символ, находка из лесостепной зоны региона, — расскажет об обрядах плодородия.

Свидетельством мира и смутных времен древних исторических эпох является керамический сосуд. Именно в горшке был спрятан и найден черным копателем Барыбинский клад, и один из его фрагментов оказался среди предметов, переданных в музей. Посетители выставки увидят донце того горшка-«шкатулки», а также узнают о посуде, в которой наши предки хранили припасы, готовили и подавали еду на стол 2000 лет назад, о секретах гончарного дела и орнаментах эпохи Барыбинского клада.

Знакомству с коллекцией украшений Барыбинского клада помогут в экспозиции мультимедийные игры.

Выставка «Лесная Царица. Сокровища первых веков» будет работать в Научном центре «Археология и реставрация» до декабря 2025 года. Научный центр «Археология и реставрация» находится по адресу: Тула, улица Металлистов, дом 1.

Уточнить интересующую информацию можно по телефонам: +7 (4872) 77-38-05, 77-38-06.