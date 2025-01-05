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В Туле прошел концерт Polnalyubvi: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В Туле прошел концерт Polnalyubvi: фоторепортаж

Выступление артистки состоялось 4 января в «Октаве».

Свой творческий путь Марина Демещенко, выступающая под псевдонимом polnalyubvi, начала в соцсетях. Именно туда с 17 лет она начала выкладывать свои первые авторские песни. Поклонники называют Марину певицей из космоса. 

Напомним, Марина уже выступала в Туле летом 2024 года. До этого с нашим регионом знакома была только по фестивалю «Дикая Мята». Многие из пришедших на концерт вспоминали вместе с ней, как летом 2023 года они под ее песни встречали прекрасный туманный рассвет на фестивальном поле.

Myslo подготовил большой фоторепортаж с концерта. Ищите себя на фотографиях!

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сегодня, в 17:06 +2
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