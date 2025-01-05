В Тульском экзотариуме заболел капибара Валентин. Его посадили на диету

Скрин из видео Тульского экзотариума.

Любимец посетителей Тульского экзотариума, капибара Валентин, заболел. Его уже осматривали ветеринары, сотрудники делают любимцу необходимые уколы, добавляют в пищу лекарства. Капибару посадили на лечебную диету.

Попутно выяснилось, что ему больше нравится розовая гималайская соль вместо обыкновенной (возможно, за менее выраженный вкус), и потреблять её он любит исключительно под апельсины.

«Не удивляйтесь, если случайно станете свидетелями лечебных процедур, проводимых с Валентином. И давайте вместе держать кулачки за здоровье нашего общелюбимого добряка», — отметили в экзотариуме.