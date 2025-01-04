  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. По видео от неравнодушного туляка водителя оштрафовали за езду «против шерсти» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
По видео от неравнодушного туляка водителя оштрафовали за езду «против шерсти»

По видео от неравнодушного туляка водителя оштрафовали за езду «против шерсти»

Очередному фигуранту нашей традиционной рубрики пришлось пообщаться с представителями закона.

Сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Туле проведи административное расследование по нашей публикации «В Туле у водителя не вышло проехать в темноте по односторонней улице». Нарушителя установили.

«28 октября 2024 года на перекрестке ул. С. Перовской и ул. Гоголевской города Тулы водитель, управляя автомобилем „Фольксваген Поло“ осуществил движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. В отношении виновника составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ. При рассмотрении назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле пешеход пнул троллейбус, который едва не сбил его семью
Дежурная часть
В Туле пешеход пнул троллейбус, который едва не сбил его семью
вчера, в 14:03, 53 3454 5
На ул. Степанова водитель внедорожника пошел на опасный обгон
Дежурная часть
На ул. Степанова водитель внедорожника пошел на опасный обгон
3 января, в 21:59, 11 1450 3
В Туле на федеральной автодороге водитель лихо промчал по встречной полосе
Дежурная часть
В Туле на федеральной автодороге водитель лихо промчал по встречной полосе
2 января, в 20:00, 15 1569 1
В Туле водители открыли «четвертую полосу движения» на пр. Ленина
Дежурная часть
В Туле водители открыли «четвертую полосу движения» на пр. Ленина
2 января, в 14:12, 22 2845 1

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 20:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Как вывозят мусор, и ходит транспорт на праздниках: Дмитрий Миляев провел оперштаб
Как вывозят мусор, и ходит транспорт на праздниках: Дмитрий Миляев провел оперштаб
В тульском Центральном парке появились страусы эму
В тульском Центральном парке появились страусы эму
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.