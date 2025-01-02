  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С 1 января тульский Соцфонд проиндексировал страховые пенсии на 7,3%   - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
С 1 января тульский Соцфонд проиндексировал страховые пенсии на 7,3%  

С 1 января тульский Соцфонд проиндексировал страховые пенсии на 7,3%  

В этом году повышение также получили пенсионеры, занимающиеся трудовой деятельностью.

Для работающих пенсионеров уровень индексации считался не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером: 

Размер пенсии в 2024 году + (7,3% * все накопленные пенсионные права, отраженные на индивидуальном лицевом счете).

Тем пенсионерам, у которых даты выплаты выпадали на праздничные дни, проиндексированные пенсии поступили на банковские карты досрочно еще в декабре.

Также проиндексирована стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты. 

  • Стоимость одного коэффициента – 142,76 рубля. 
  • Размер фиксированной выплаты – 8 728,73 рубля. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:48 +1
Другие статьи по темам
Событие
пенсии

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
МЧС предупреждает: в Тульской области лёд тонкий и ненадежный
МЧС предупреждает: в Тульской области лёд тонкий и ненадежный
Министр здравоохранения проинспектировал, как работают больницы в праздники
Министр здравоохранения проинспектировал, как работают больницы в праздники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.