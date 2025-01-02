С 1 января тульский Соцфонд проиндексировал страховые пенсии на 7,3%  

Для работающих пенсионеров уровень индексации считался не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером:
Размер пенсии в 2024 году + (7,3% * все накопленные пенсионные права, отраженные на индивидуальном лицевом счете).
Тем пенсионерам, у которых даты выплаты выпадали на праздничные дни, проиндексированные пенсии поступили на банковские карты досрочно еще в декабре.
Также проиндексирована стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты.
- Стоимость одного коэффициента – 142,76 рубля.
- Размер фиксированной выплаты – 8 728,73 рубля.