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Министр здравоохранения проинспектировал, как работают больницы в праздники
Фото минздрав по Тульской области

Министр здравоохранения проинспектировал, как работают больницы в праздники

2 января Михаил Малишевский посетил Донскую, Узловскую и Киреевскую районные больницы.

Министр отметил, что в новогодние праздники медицинские учреждения продолжают работать в плановом режиме, оказывая жителям необходимую медицинскую помощь.

В поликлиниках работают дежурные врачи, терапевты, педиатры, обслуживаются вызовы на дом. Основные причины обращений жителей связаны с высокой температурой и симптомами ОРВИ, оформлением больничных листов и выдачей льготных лекарств.

На прием приходят не только с острыми жалобами, но и с плановыми обращениями для контроля хронических заболеваний.

Режим работы медучреждений в новогодние праздники можно посмотреть здесь.

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