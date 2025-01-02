Министр здравоохранения проинспектировал, как работают больницы в праздники

Министр отметил, что в новогодние праздники медицинские учреждения продолжают работать в плановом режиме, оказывая жителям необходимую медицинскую помощь.
В поликлиниках работают дежурные врачи, терапевты, педиатры, обслуживаются вызовы на дом. Основные причины обращений жителей связаны с высокой температурой и симптомами ОРВИ, оформлением больничных листов и выдачей льготных лекарств.
На прием приходят не только с острыми жалобами, но и с плановыми обращениями для контроля хронических заболеваний.
Режим работы медучреждений в новогодние праздники можно посмотреть здесь.