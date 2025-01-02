Министр здравоохранения проинспектировал, как работают больницы в праздники

Фото минздрав по Тульской области

Министр отметил, что в новогодние праздники медицинские учреждения продолжают работать в плановом режиме, оказывая жителям необходимую медицинскую помощь.

В поликлиниках работают дежурные врачи, терапевты, педиатры, обслуживаются вызовы на дом. Основные причины обращений жителей связаны с высокой температурой и симптомами ОРВИ, оформлением больничных листов и выдачей льготных лекарств.

На прием приходят не только с острыми жалобами, но и с плановыми обращениями для контроля хронических заболеваний.

Режим работы медучреждений в новогодние праздники можно посмотреть здесь.