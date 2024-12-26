Когда вернется доступная ипотека, почему сейчас время вторички, и что ждет недвижимость в 2025-м

Фото Алексея Пирязева.

2024 год дал «под дых» рынку недвижимости и уничтожил ипотеку как класс. Эксперты не берутся давать прогнозы, но уже понятно, что там сплошной негатив.

Жив ли рынок?

Что случилось. Последние полгода ЦБ неуклонно повышал ключевую ставку, пытаясь сдержать разогнавшуюся инфляцию. Впервые Банк России повысил ее в июле — сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых. В сентябре — еще раз, на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре — вновь на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. При этом регулятор тогда сохранил сигнал о возможном дальнейшем повышении. Правда, в декабре неожиданно повышения не произошло.

Ключевая ставка в 21% для страны стала рекордной. Она сделала кредитование невозможным: базовые ставки выросли, ежемесячные платежи теперь больше средней зарплаты, а переплата по кредиту стала неподъемной: взял 5 млн рублей на 30 лет, вернуть нужно будет 40.

Одновременно с летним повышением ставок ужесточили массовую программу льготной ипотеки.

Что произошло с рынком ипотеки, эксперты очень ёмко охарактеризовали одной фразой: «На полном ходу врезались в бетонную стену».

Спрос на жилищные кредиты рухнул.

О том, как пережил этот год рынок недвижимости, беседуем с нашим экспертом Ольгой Лебедевой, руководителем отдела продаж жилой недвижимости АН «Твинсервис».

Ольга Лебедева — Повышение ключевой ставки и ужесточение льготных программ остановили рынок. Чего греха таить — новостройки практически встали. Если есть отдельные продажи, то это остатки, отголоски семейной ипотеки. Некоторые банки выдают семейную ипотеку с субсидированием, когда часть разницы в ставке компенсирует застройщик. Но ни один застройщик не хочет 500-700 тысяч рублей просто так отдать банку. Поэтому фактически они поднимают на эту сумму стоимость квартир. И несмотря на то, что ставка вроде бы небольшая, ипотека все равно «кусается». Был момент, когда банки перестали выдавать льготную ипотеку, ввели лимиты. Но после прямой линии с Президентом банки снова начали возвращаться в прежнее русло, выдавать ипотеку по льготным ставкам. Но, повторюсь, это единичные случаи сделок. По новостройкам отдельные сделки проходят, например, с рассрочкой от застройщиков или еще с какими-то акциями. Но это капля в море: после лета 2024-го рынок новостроек встал.

Что с ипотекой? По словам экспертов, даже при наличии большого желания у заемщика получить ипотечный кредит в Туле сейчас проблема.

— Базовые ставки у разных банков сейчас — 23-28 процентов. Это непомерные платежи, не выговоришь. Можно сказать, ипотеки сейчас нет.

Кредиты под залог недвижимости берут единицы, причем крайне небольшие суммы и только для того, чтобы через короткий отрезок времени практически сразу закрыть кредит.

— Более того, ужесточились требования к так называемому портрету заемщика, — говорит Ольга, — и количество отказов растет. Если раньше банки проще аккредитовывали физических лиц, сейчас придираются буквально к каждой бумажке, учитывают каждый нюанс, даже если у заявителя исключительно положительная история, белая зарплата и стабильный высокий доход.

Доходит до смешного: банковский андеррайтинг просчитывает риски увольнений и сокращений в отрасли или на предприятии, где трудится потенциальный заемщик. И отказ теоретически может звучать так: «Ваша должность скоро не будет востребована, возможны массовые сокращения» или что-то в этом духе.

Кстати. С 1 января 2025 года ЦБ вводит ипотечный стандарт для более подробного информирования заемщика обо всех рисках ипотеки еще до подписания договора с банком. Аналитики говорят, что ЦБ запретит банкам получать бонусы за снижение ставок по ипотекам, так как это приводит к искусственному завышению цен на жилье. Кроме того, в сумме первоначального взноса нельзя учитывать деньги, которые покупатель получит после подписания договора. Все это снизит возможности заемщиков и приведет к увеличению количества отказов. Ипотека станет и вовсе невозможной. Хотя куда уж невозможнее?

Какие перспективы? Эксперты не берутся делать прогнозы — там один негатив. Помочь в такой ситуации может только государство, но, по общим ощущениям, перспективы рынка недвижимости его сейчас заботят в последнюю очередь. Кажется, все эти условия созданы для того, чтобы опустить рынок до дна. По прогнозам, это будет продолжаться не год и не два.

Для того чтобы добиться более или менее вменяемых платежей по ипотеке, ключевая ставка должна быть не 21%, а 13-15%. Сейчас это совершенно невозможно.

Эксперты считают, что положительной динамики в этой сфере в 2025 году ждать не стоит.

Возможно, введут какие-то новые категории для льготной ипотеки, например для участников СВО, — такой вопрос Президенту задавали на прямой линии. Однако уже сейчас видно, что эту тему никто не развивает. Это говорит о том, что денег на льготную ипотеку в бюджете нет.

Что происходит с новостройками

Будущее их туманно. Если посмотреть рекламу нового жилья, она пестрит короткими предложениями риелторов и застройщиков с такими манящими заголовками: «Новогодняя скидка 1,5 млн с квартиры», «…900 тысяч с квартиры». И скорее всего, это «классика распродаж»: цену на товар сначала заоблачно поднимают (в случае с квартирой это плюс от 500 тысяч до 1 млн 200 тысяч рублей), а потом делают с нее скидку, чтобы цены были адекватны для субсидирования ипотеки.

— На самом деле, если проследить динамику роста цен на новостройки, например, с четвертого квартала 2023 года, пусть даже с учетом инфляции и удорожания стоимости стройматериалов и т. д., то картина откроется следующая: цены на жилье давно и прилично выросли.

2025 год для застройщиков будет негативным, это уже понятно сейчас. Конечно же, они предпринимают различные шаги для сохранения каких бы то ни было продаж. Некоторые пойдут на какие-то глобальные шаги по новостройкам, которые они уже дали в продажу: рассрочки на большие сроки, может быть, какие-то фиксации цены с десятилетней рассрочкой с процентами.

Сложно сказать, но что-то делать им все равно придется, потому что сейчас у них полный провал. И будет хуже.

А как поживает вторичка?

По ипотеке ставка на жилье на вторичном рынке просто сумасшедшая. И сейчас такое жилье покупает тот, у кого есть сразу вся сумма либо свои накопления плюс маткапитал.

— Цены на вторичку сейчас довольно комфортные, — говорит Ольга Лебедева. — Сейчас хорошее время для покупки недвижимости на вторичном рынке. Более того, люди, которым нужно продать свой лот, торгуются очень активно. И сделки по вторичке сейчас проходят, а к концу года их больше, поскольку декабрь традиционно хороший месяц для сделок с недвижимостью.

Цены не падают на эксклюзивные предложения: какие-то классные квартиры в центре, тот же «Космос дом» или «внешнестроевский» дом на Первомайке, квартиры с интересной площадью с отличным ремонтом. Торг здесь неуместен. А вот хрущевки, панельки, типовые девятиэтажки сейчас вполне можно покупать, цены комфортные. Конечно, если есть деньги на это.

И в принципе, вполне возможны и вложения в такую недвижимость. Если у людей есть некая сумма, пусть даже миллиона не хватает, и это не единственное их жилье, допустимо взять этот миллион в ипотеку, а затем купленную хрущевку сдавать.

Б/у, но всё еще новостройка

Желающим приобрести жилье во что бы то ни стало, эксперт советует приглядеться к «гибриду» новостройки и вторички — к квартирам в домах, заселенных 3-6 лет назад.

— Раньше для риелторов под вторичкой подразумевались только хрущевки, брежневки, сталинки, панельные и кирпичные девятиэтажки. На сегодняшний же день, когда Тула уже несколько лет активно застраивается, ко вторичке можно отнести уже сданные несколько лет назад новостройки. Технически — это вторичка, в реальности — новый фонд.

Именно такие квартиры, уже обжитые, с ремонтом, покупать выгоднее всего. Если сейчас сложить теперешнюю стоимость квартиры в новостройке со стоимостью ремонта, сумма получится гораздо выше, нежели у относительно новой квартиры с готовым ремонтом.

— Например, однушка у застройщика стоит, к примеру, 5,2 млн рублей. Поторговались — отдает за 4,9. Так вот, за 5,6-5,8 млн рублей можно найти подобную квартиру в том же районе уже с ремонтом. А за миллион сделать ремонт сейчас можно только в малюсенькой студии, и то не премиум, а чтобы «чистенько».

Получается, что вот такие «гибридные» квартиры сейчас — это выгодно и целесообразно.

Снять квартиру стало дороже

Из-за высоких ипотечных ставок аренда жилья стала популярнее — соответственно, квартиры в наем подросли в цене.

— Хотим мы этого или нет, но на рынке аренды жилья присутствует сезонность, — говорит Ольга Лебедева. — Сейчас невысокий сезон. Но на конец августа — начало сентября цены на съемное жилье существенно подскочили. Но потом и не подумали снижаться. Например, студия в Юго-Восточном или Левобережном сейчас стоит 27-30 тысяч рублей в месяц. Примерно такие же цены на «однушки». Большие квартиры с хорошим расположением и отличным ремонтом можно найти за 35-45 тысяч в месяц. Но рынок аренды не так упорядочен, разброс высок. Можно найти простенькую квартиру и за 25, и за 20 тысяч. Естественно, это не центр, не суперремонт.

Спрос на дорогие квартиры с хорошим ремонтом традиционно рождают приезжие топ-менеджеры предприятий. Они приезжают в командировки на короткие сроки, а жилье им оплачивает организация. Либо сотрудники ведущих IT-компаний: чаще всего они работают удаленно, им не обязательно находиться в крупных городах, в Москве или Питере например. Эти арендаторы могут позволить себе снять дорогое жилье.

В ходу же традиционно 1-2-комнатные квартиры.

Какие перспективы у этого рынка? В отличие от всего остального — прекрасные! Они всегда связаны с доступностью ипотеки, и сейчас, когда ставка высока, а ипотека нереальна, рынок аренды будет процветать.

Прогнозы на 2025 год

Сейчас россияне держат на вкладах около 60 трлн рублей, выбирая безрисковые депозиты вместо инвестиций. И недвижимость покупают лишь в особых случаях, предпочитая хранить деньги в банках. Эти средства вышли бы «в офлайн», если бы не ключевая ставка.

Эксперты предполагают, что меры по охлаждению рынка недвижимости достигают цели, но рассчитывать на понижение ставок не стоит. Инфляция ускоряется, и ожидания ключевой ставки в 25% уже в феврале вполне реальны. По прогнозам, рынок будет под давлением весь 2025 и 2026 годы. Так что ждать скорого возвращения доступной ипотеки не стоит.