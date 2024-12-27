Осужденный за мошенничество бывший ректор ТГПУ Владимир Панин покинул университет

Фото из архива Myslo.

Бывший ректор ТГПУ Владимир Панин больше не является сотрудником университета. Свой пост он покинул в начале декабря, сообщила пресс-служба учебного заведения.

Напомним, Владимир Панин покинул пост ректора в октябре 2021 года. А в 2024 году его признали виновным в мошенничестве. В суде было доказано, что, будучи ректором, он давал неправомерные указания научному руководителю проектного офиса НОЦ мирового уровня — структурного подразделения ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» — оформить ему выплаты стимулирующего характера за увеличенный объем работы.

Таким образом, он получал по 200 000 рублей ежемесячно в период с 1 апреля по 30 июня 2021 года. При этом сверх установленной нормы не работал.

В суде отметили, что исполнитель поручения не был осведомлен о преступных намерениях ректора и вносил в представление о производстве выплат указанную сумму ежемесячных выплат.

В результате действий Панина ТГПУ им. Л. Н. Толстого был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 409 654 рубля 82 коп. Полученными средствами Панин распорядился по своему усмотрению.

В суде действия бывшего ректора квалифицировали как крупное мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, —

ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей.

Гражданский иск вуза удовлетворен частично: с осужденного в пользу педуниверситета взыскан ущерб в размере 1 309 654 рубля 81 коп. с учетом добровольного возмещения им ущерба на сумму 100 000 руб.