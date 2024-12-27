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Осужденный за мошенничество бывший ректор ТГПУ Владимир Панин покинул университет
Фото из архива Myslo.

Осужденный за мошенничество бывший ректор ТГПУ Владимир Панин покинул университет

Мужчина больше не является президентом Тульского педагогического вуза.

Бывший ректор ТГПУ Владимир Панин больше не является сотрудником университета. Свой пост он покинул в начале декабря, сообщила пресс-служба учебного заведения.

Напомним, Владимир Панин покинул пост ректора в октябре 2021 года. А в 2024 году его признали виновным в мошенничествеВ суде было доказано, что, будучи ректором, он давал неправомерные указания научному руководителю проектного офиса НОЦ мирового уровня — структурного подразделения ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» — оформить ему выплаты стимулирующего характера за увеличенный объем работы. 

Таким образом, он получал по 200 000 рублей ежемесячно в период с 1 апреля по 30 июня 2021 года. При этом сверх установленной нормы не работал.

В суде отметили, что исполнитель поручения не был осведомлен о преступных намерениях ректора и вносил в представление о производстве выплат указанную сумму ежемесячных выплат.

В результате действий Панина ТГПУ им. Л. Н. Толстого был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 409 654 рубля 82 коп. Полученными средствами Панин распорядился по своему усмотрению.

В суде действия бывшего ректора квалифицировали как крупное мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, —
ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей.
Гражданский иск вуза удовлетворен частично: с осужденного в пользу педуниверситета взыскан ущерб в размере 1 309 654 рубля 81 коп. с учетом добровольного возмещения им ущерба на сумму 100 000 руб.

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