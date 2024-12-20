ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%

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регулятора говорится о более существенном ужесточении денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году.