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ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%
Фото: ru.freepik.com.

ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%

Ранее аналитики ожидали повышения до 23%.

Банк России по итогам заседания совета директоров неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
 
В заявлении регулятора говорится о более существенном ужесточении денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году. 
 
Напомним, в июле Банк России впервые повысил ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий — сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых. В сентябре ЦБ еще раз повысил ставку — на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре — вновь на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. При этом регулятор тогда сохранил сигнал о возможном дальнейшем повышении.

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Автор:
сегодня, в 13:51 0
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