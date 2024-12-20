ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%

Банк России по итогам заседания совета директоров неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
В заявлении регулятора говорится о более существенном ужесточении денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году.
Напомним, в июле Банк России впервые повысил ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий — сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых. В сентябре ЦБ еще раз повысил ставку — на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре — вновь на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. При этом регулятор тогда сохранил сигнал о возможном дальнейшем повышении.