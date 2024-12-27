А пробки-то не было! Водителя застрявшего на трамвайных путях автобуса накажут

27 декабря утром автобус № 32Л застрял на трамвайных путях в районе Щегловской засеки. По словам очевидцев, водитель решил объехать пробку и увяз.

Однако, по информации МКП «Тулагорэлектротранс», задержки движения на ул. Щегловская Засека утром не было. Что забыл автобус на рельсах, останется тайной.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, автобусный маршрут № 32Л «ЖК „Пряничная Слобода“ — Тульский областной онкологический диспансер» обслуживает компания-перевозчик ООО «ИРБИС» по регулируемому тарифу в рамках заключенного муниципального контракта.

— По данному факту проведена проверка, в адрес компании — перевозчика направлена претензия. К нарушителю будут применены меры дисциплинарного воздействия.

Для предотвращения нарушений законодательства в сфере пассажирских перевозок, а также норм поведения водителей, руководству компании предписано провести дополнительные инструктажи с водительским составом на темы: «Правила транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования город Тула» и «Соблюдения ПДД», — сообщили в администрации.