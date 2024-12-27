  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. А пробки-то не было! Водителя застрявшего на трамвайных путях автобуса накажут - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
А пробки-то не было! Водителя застрявшего на трамвайных путях автобуса накажут

А пробки-то не было! Водителя застрявшего на трамвайных путях автобуса накажут

Администрация Тулы прокомментировала утреннее происшествие в Щегловской засеке.

27 декабря утром автобус № 32Л застрял на трамвайных путях в районе Щегловской засеки. По словам очевидцев, водитель решил объехать пробку и увяз.

Однако, по информации МКП «Тулагорэлектротранс», задержки движения на ул. Щегловская Засека утром не было. Что забыл автобус на рельсах, останется тайной. 

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, автобусный маршрут № 32Л «ЖК „Пряничная Слобода“ — Тульский областной онкологический диспансер» обслуживает компания-перевозчик ООО «ИРБИС» по регулируемому тарифу в рамках заключенного муниципального контракта. 

— По данному факту проведена проверка, в адрес компании — перевозчика направлена претензия. К нарушителю будут применены меры дисциплинарного воздействия. 

Для предотвращения нарушений законодательства в сфере пассажирских перевозок, а также норм поведения водителей, руководству компании предписано провести дополнительные инструктажи с водительским составом на темы: «Правила транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования город Тула» и «Соблюдения ПДД», — сообщили в администрации.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
автобусрельсыкомментарий
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Директор салона связи в Богородицке воровала деньги из кассы
Директор салона связи в Богородицке воровала деньги из кассы
Когда вернется доступная ипотека, почему сейчас время вторички, и что ждет недвижимость в 2025-м
Когда вернется доступная ипотека, почему сейчас время вторички, и что ждет недвижимость в 2025-м
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.