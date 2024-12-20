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Заморозка ипотеки и возврат маткапитала: о чем говорили на встрече с пострадавшими от «Ё-Хауса»

Заморозка ипотеки и возврат маткапитала: о чем говорили на встрече с пострадавшими от «Ё-Хауса»

Пострадавшие собрались 19 декабря в Туле в молодёжном центре «Родина».

На встречу пришло более 60 человек. Со стороны правительства региона в ней приняли участие уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина, руководитель регионального отделения Социального фонда РФ Андрей Филиппов, министр экономического развития области Александр Ярошевский, министр имущественных и земельных отношений Тульской области Игорь Казенный, представители правоохранительных органов и Сбербанка.

Целью встречи было определить перечень вопросов, которые волнуют людей, заключивших сделки с недобросовестным подрядчиком. 

— Наша задача — чтобы сарафанное радио дошло до всех, чтобы правоохранительные органы знали обо всех пострадавших. Вторая задача — понять, какие варианты договоров с застройщиком и банком заключались и какие суммы получил подрядчик. Надо понять, какие льготные категории граждан есть среди пострадавших. Сегодня мы собираем информацию от вас, чтобы взять ее в работу и понять, как вам помочь, — сказал Игорь Казенный.

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Вопросов у присутствующих было много. 

— Не хочет ли правительство обратиться в банки с предложением заморозить кредиты до момента принятия решения по уголовном уделу?

— Мы примерно по такому пути и идём, но прежде нужно собрать информацию по вариантам договоров, которые заключал ООО «Партнер», — ответил Александр Ярошевский. — Мы пока в процессе работы: чем детальнее мы опишем ситуацию, тем быстрее получим результат. Возможно, потребуется вносить изменения в федеральное законодательство, тогда подключим к этому депутатов Госдумы от Тульской области. Надо понимать, что даже при самой оперативной работе на это уйдет несколько месяцев.

— Заморозить кредиты — это глобальная история. Если будет дана такая команда, то, конечно, мы будем её исполнять, — ответил управляющий Тульским отделением Среднерусского банка Сбербанка Сергей Гринько.

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Представители Газпрома, Т-Банка и РСХБ, кстати, во встрече участия не принимали, хотя через них, хоть и в небольшом количестве, клиенты «Ё-Хауса» тоже заключали ипотечные договоры.

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— Первый транш прошёл, но фундамента нет. За оставшиеся деньги в 2,7 млн рублей ни один застройщик не берётся достраивать. Что нам делать? Как строить? Что-то, кроме реструктуризации долга, н а данный момент Сбербанк предлагает пострадавшим? 

— Чтобы разрабо тать меры поддержки более детально , необходимо поговорить с каждым пострадавшим. Приходите с договорами, будем изучать каждый индивидуально. Сейчас в разработке еще три варианта помощи: отмена пеней за просрочку сдачи дома в залог, продление срока договора, заморозка кредитов. Дайте нам время, чтобы проработать все это.

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— Стоит ли сейчас  обращаться за реструктуризацией? Если потом будут введены другие меры помощи, сможем ли мы ими воспользоваться или лучше подождать?

— Если что-то поменяется, м ы будем давать возможность всем пострадавшим воспользоваться этими мерами поддержки, даже если они ранее оформили реструктуризацию, — ответил на это представитель Сбера.

— При заключении договора нам обещали, что мы будем жить в готовом коттеджном по селке. Сейчас же даж е нет понимания, какие коммуникации реально к  этому поселку пр овести.  Мой  дом стоит в чист ом по ле у деревни Крюково (пос. Чувства). Т ам расчистили лесополосу  и на резали участки. Есть л и смысл достраивать там дом? Будет ли там газ, вода, электричество, как обещали? У нас украли деньги, нас обманули. Мы ждем  от вас помощи. Мы все хотим дома, но где потом брать деньги, чтобы индивидуально подвести воду, газ, построить дорогу?.. 

— Ваши поселки нахо дятся в составе каких-то муниципальных образований. В целом вы ничем не отличае тесь от других населенных пунктов. Закон опреде ляет одинаков ое отношение ко всем. 

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     Можно пон ять, как во обще продавались  зем ли под ИЖС, ко гда назначение у них был о се ль скохозяйств енное?

— Сейчас мы вам не  можем дать ответ на этот вопрос. 

 Банки проверяли информацию о з емле? Мы идём в банки, потому что доверяем им, считая, что аккред итованны е ими подряд чики надежные. А оказывается, надеяться нужно было только на себя? Как подрядчик получил разрешение на строительство?

— Для строительства частных домов подрядчику не нужно было получать разрешение на строительство. Что касается банков, то на момент проверки он соответствовал требованиям, которые предъявляются к аккредитованным компаниям, — отсутствие долгов и наличие сданных объектов. 

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— Как отчитаться о материнском капитале, который был переведен на счет мошенников?

— На данный момент мне известно о 15 людях, которые вложили средства маткапитала в дома. Мы рассматриваем сейчас возможность признать потерпевшим Социальный фонд, чтобы потом он мог предъявлять иски о возмещении ущерба. А гражданам же вернуть всю сумму маткапитала в полном объеме, чтобы они могли снова ею воспользоваться, — ответил руководитель Соцфонда Тульской области Андрей Филиппов.

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Часть вопросов была озвучена, но ответов на них нет.

В частности, от так называемых «инвесторов»: «Я не льготник, не участник СВО, не многодетная мать. Что мне делать? Некоторым дома не нужны — мы не хотим их строить. Можно эти земли вернуть в государственную собственность и таким образом освободить нас от кредитных обязательств?»

По итогам было отмечено, что состоявшаяся встреча — не последняя. Всем пострадавшим напомнили, что необходимо обратиться в свои банки с договорами, чтобы у них была реальная картина по пострадавшим и условиям их кредитования. 

— Когда вы все обратитесь в Сбер и другие банки и получите от них ответы, после этого будем еще раз встречаться и обсуждать дальнейшие наши действия, — отметил Ярошевский.

Уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина предложила создать из числа пострадавших инициативную группу или представителей, с которыми будет держать связь правительство и кредитные учреждения. 

Что касается банков, представители которых не участвовали во встрече, им также будет направлено письмо от правительства с просьбой рассмотреть варианты предоставления дополнительных мер поддержки пострадавших от застройщика-мошенника. 

О новой встрече клиентов «Ё-Хауса» оповестят через представителей, а также в соцсетях.

 

Напомним, накануне во время прямой линии Президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос, касающийся мошенничества с ипотекой на ИЖС. Речь шла о ситуации в Татарстане, где сотни семей взяли льготную ипотеку с господдержкой, но дома им не построили. Эта история похожа на тульскую, когда компания «Ё-Хаус» «кинула» своих клиентов. В обоих случаях люди продолжают платить ипотеку банкам за жилье, которого нет.

Журналистка издания «БИЗНЕС Online» спросила Владимира Путина о том, когда государство будет помогать людям, а не банкам. Главу государства проблема удивила. Он попросил подробную информацию и поручил разобраться в ситуации.

— Это чрезвычайно важная вещь. Недостроенное жилье… <…> Я почти гарантированно могу утверждать, что это жилье будет построено и никто без квартир не останется. Деньги есть на этих счетах, они защищены. Если есть случаи использования без эскроу-счетов, дайте обратную информацию, с этим надо разобраться, — обратился Владимир Путин к журналистке.

 

Отсутствие счетов эскроу, по сути, сделало возможным крупную аферу компании «Ё-Хаус». Застройщики обманули десятки туляков: люди вложили в нее ипотечные миллионы, а дома не получили. В общей же сложности на данный момент возбуждено семь уголовных дел по факту мошенничества в особо крупном размере. По нашим данным, пострадало более 100 семей.

Ущерб от мошеннической деятельности превышает 1 млрд рублей. В субботу, 14 декабря, люди записали видеообращение к Президенту.

Сюжет: Ё-Хаус: Ипотечные миллионы за фундамент
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