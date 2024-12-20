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Поджог полицейской «Газели» в Туле: подозреваемый арестован

Поджог полицейской «Газели» в Туле: подозреваемый арестован

Мужчине грозит до 5 лет колонии.

18 декабря мы писали, что в Туле на улице Староникитской рядом с отделом полиции «Центральный» произошел небольшой пожарОчаг возгорания был под днищем служебной «Газели», припаркованной возле здания. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества»

По информации Myslo, это был поджог. Как сообщил нам собственный источник, в Тульской области для поимки злоумышленника был введен план «Перехват». 

Сегодня, 20 декабря, Myslo стало известно, что подозреваемый задержан. По версии следствия, 55-летний мужчина умышленно облил бензином капот и правую часть переднего бампера служебного автомобиля «Газель», после чего поджег зажигалкой. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до 5 лет колонии.

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