На радиостанции Судного дня прозвучала песня Shaman'а

Фото Алексея Пирязева.

В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как станция Судного дня, прозвучала песня «Я русский» российского певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, и гимн России, сообщают РИА Новости.

Предположительно, эфир радиостанции взломали. Вечером 17 декабря в эфире играла музыка, в том числе «Я русский», композиция из «Лебединого озера» и гимн СССР.

Обычно на радиостанции УВБ-76 звучат монотонные звуки. Ее называют станцией Судного дня, так как считается, что ее якобы создали как часть системы «Мертвая рука» — так на Западе называют российскую систему управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», предназначенную на случай гибели руководства страны.