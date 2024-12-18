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На радиостанции Судного дня прозвучала песня Shaman'а
Фото Алексея Пирязева.

На радиостанции Судного дня прозвучала песня Shaman'а

Предположительно, эфир взломали.

В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как станция Судного дня, прозвучала песня «Я русский» российского певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, и гимн России, сообщают РИА Новости. 

Предположительно, эфир радиостанции взломали. Вечером 17 декабря в эфире играла музыка, в том числе «Я русский», композиция из «Лебединого озера» и гимн СССР. 

Обычно на радиостанции УВБ-76 звучат монотонные звуки. Ее называют станцией Судного дня, так как считается, что ее якобы создали как часть системы «Мертвая рука» — так на Западе называют российскую систему управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», предназначенную на случай гибели руководства страны.

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 11:30 −22
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