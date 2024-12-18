За неделю 4130 жителей Тульской области подхватили ОРВИ

Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе благополучная. За прошедшую неделю зарегистрировано 4130 случаев ОРВИ, заболеваемость не превышает эпидемические пороги.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает тулякам об основных мерах профилактики гриппа и ОРВИ: