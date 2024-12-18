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За неделю 4130 жителей Тульской области подхватили ОРВИ

За неделю 4130 жителей Тульской области подхватили ОРВИ

Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе благополучная. За прошедшую неделю зарегистрировано 4130 случаев ОРВИ, заболеваемость не превышает эпидемические пороги. 

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает тулякам об основных мерах профилактики гриппа и ОРВИ:

  • при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления) у себя или своих детей воздержитесь от посещения запланированных мероприятий, оставайтесь дома и вызовите врача на дом. Это позволит Вам избежать осложнений от заболевания и не допустить заражения окружающих;
  • избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ (чихание, кашель, насморк и др.);
  • сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
  • используйте средства защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах и при общении с больными людьми;
  • соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом;
  • соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, осуществляйте регулярную влажную уборку и проветривание помещений;
  • чаще бывайте на свежем воздухе, проводите закаливающие процедуры.

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сегодня, в 11:51 +1
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