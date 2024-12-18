  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Тульском музее оружия в кремле открылась новая экспозиция - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульском музее оружия в кремле открылась новая экспозиция
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульском музее оружия в кремле открылась новая экспозиция

Она расскажет о защитниках региона, оборонявших рубежи Московского государства в период позднего Средневековья.

В музейно-выставочном комплексе Тульского государственного музея оружия, расположенного в Тульском кремле, открылась постоянная экспозиция «Защитники южных рубежей России XVI–XVII веков».

Она расскажет о защитниках региона, оборонявших рубежи Московского государства в период позднего Средневековья. Особое внимание уделяется организации пограничной службы на Большой засечной черте и истокам оружейного производства в Туле.

В диорамах экспозиции представлены уникальные музейные скульптуры, воспроизводящие служилых людей XVI–XVII веков, воинов Тульского ополчения 1812 года и 1855 года, казенных тульских оружейников, а также воинов Крымского ханства. Вниманию посетителей представлены также образцы российского и восточного вооружения XVI–XVII веков, стрелковое и холодное оружие XVIII–XIX веков, изготовленное на Тульском оружейном заводе, основанном по указу Петра Великого в 1712 году.

Также в центре созданы интерактивные зоны для посетителей, лекторий и мультимедийный комплекс «Путешествие во времени» об основных этапах возведения засечных черт на границах Российского государства.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 11:00 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
музей оружиявыставка

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На радиостанции Судного дня прозвучала песня Shaman'а
На радиостанции Судного дня прозвучала песня Shaman'а
В Тулу прибыли артефакты эпохи викингов: фоторепортаж
В Тулу прибыли артефакты эпохи викингов: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.