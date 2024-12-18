В Тульском музее оружия в кремле открылась новая экспозиция

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Она расскажет о защитниках региона, оборонявших рубежи Московского государства в период позднего Средневековья.

В музейно-выставочном комплексе Тульского государственного музея оружия, расположенного в Тульском кремле, открылась постоянная экспозиция «Защитники южных рубежей России XVI–XVII веков».

Она расскажет о защитниках региона, оборонявших рубежи Московского государства в период позднего Средневековья. Особое внимание уделяется организации пограничной службы на Большой засечной черте и истокам оружейного производства в Туле.

В диорамах экспозиции представлены уникальные музейные скульптуры, воспроизводящие служилых людей XVI–XVII веков, воинов Тульского ополчения 1812 года и 1855 года, казенных тульских оружейников, а также воинов Крымского ханства. Вниманию посетителей представлены также образцы российского и восточного вооружения XVI–XVII веков, стрелковое и холодное оружие XVIII–XIX веков, изготовленное на Тульском оружейном заводе, основанном по указу Петра Великого в 1712 году.

Также в центре созданы интерактивные зоны для посетителей, лекторий и мультимедийный комплекс «Путешествие во времени» об основных этапах возведения засечных черт на границах Российского государства.