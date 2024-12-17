20 декабря в Туле начнут работать елочные базары

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

34 торговые точки откроются во всех районах города в этом году.

Где и когда. Продавать новогодние деревца будут с 20 по 31 декабря на специально оборудованных для этого местах — «ёлочных базарах». Время работы — с 9.00 до 20.00. Адреса базаров можно посмотреть на интерактивной карте.

Что будут продавать? Сосну, ель, пихту, голубую ель в горшках, еловый и пихтовый лапник. Все хвойные выращены специально к новогодним праздникам: их привезут из Суворовского района Тульской области и Пермского края. В администрации города отметили, что все деревья прошли фитосанитарный контроль и имеют карантинный сертификат.

Как должен выглядеть правильный ёлочный базар? Это нестационарный торговый объект площадью от 10 до 100 кв. м. Территория огорожена и освещена, имеет красочное тематическое оформление. Для удобства покупателей на территории елочного базара предусмотрено наличие мерной линейки и наличие упаковочного материала.

Ёлочные базары с высокой проходимостью будут обрудованы терминалами безналичной оплаты. Каждый покупатель обязательно получит товарный чек.

Применение контрольно-кассовой техники на ёлочных базарах не обязательно: закон этого не требует.

Куда позвонить с вопросом? С информацией по конкретным адресам можно ознакомиться на официальном сайте администрации Тулы, либо по тел.: 30-47-93, 30-45-31.

В администрации обещают проводить рейды — ловить несанкционированных торговцев ёлками.