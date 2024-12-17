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В Киреевске проверят земельные участки, которые освобождаются после сноса аварийных домов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Киреевске проверят земельные участки, которые освобождаются после сноса аварийных домов

Их хотят отдавать льготным категориям граждан под жилищное строительство.

Жительница Киреевска, воспитывающая ребенка-инвалида, обратилась к губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву с вопросом о предоставлении земельного участка. Женщина рассказала, что получает ряд мер социальной поддержки и может бесплатно получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

Заявительница находилась в очереди на получение бесплатного земельного участка с 2019 года. Ей предлагали варианты, но ее не устраивало расположение.

Глава региона подчеркнул, что в муниципалитетах есть ряд земельных участков, которые освобождаются после сноса аварийных домов. Часто они расположены в зонах жилой застройки и имеют доступ к коммуникациям. 

По словам Дмитрия Миляева, такие участки можно предоставлять льготным категориям граждан, и поручил заместителю председателя правительства региона Игорю Казенному провести их инвентаризацию.

Жительнице Киреевска администрация муниципалитета предоставит интересующий участок в следующем году.

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Автор:
сегодня, в 11:05 0
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земельные участкиаварийный сносДмитрий Миляев

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