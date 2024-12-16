Новые коммунальные сети для Большой Тулы и городские очистные: что ждет тульское ЖКХ в 2025 году

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Глава города Илья Беспалов подвел итоги года в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» и озвучил планы на 2025-й. Одной из тем стала модернизация ЖКХ.

Замена труб и котлов

— В рамках подготовки к отопительному сезону, как и в прошлом году, заменено 40 км тепловых сетей (ул. Приупская, Красноармейский пр., ул. Братьев Жабровых, ул. Фрунзе, ул. Пушкина, Горького, Гагарина в п. Косая Гора, п. Рассвет).

Капитально отремонтирован котел на Фрунзенской котельной, приобретены материалы для замены водовода диаметром 600 мм Обидимо-Упкинского водозабора, — рассказал глава города.

Кроме того, на постоянной основе ведутся работы по замене межквартальных сетей водоснабжения. С начала года данная работа проведена в п. Лесном, п. Ленинском, п. Барсуки, д. Погромное, д. Лутовиново, с. Федоровка. Также в этом году по капитальному ремонту двух участков канализационного коллектора проведены работы в п. Барсуки.

В рамках технологического присоединения Тулагорводоканал провел работы по строительству канализационной насосной станции, сетей водоотведения в п. Плеханово. Благодаря этим работам к централизованному водоотведению подключено более 13 тысяч жителей, а также расположенные на территории поселка Плеханово соцучреждения и промышленные предприятия.

Завершаются мероприятия по реконструкции системы водоснабжения в поселке Ленинском. Там проложено свыше 15 км водопроводных сетей, достраивается станция водоподготовки, на начало следующего года запланированы пуско-наладочные работы.

По итогам реализации инвестиционного проекта стоимостью порядка 945 млн рублей более 10 тысяч жителей поселка будут обеспечены качественной водой.

Еще в этом году завершены работы по строительству системы водоснабжения в деревне Скорнево.

Новые сети

— В Зареченском округе идут работы по перекладке магистрального водовода от Обидимо-Упкинского водозабора. Строительство организовано в рамках концессионного соглашения, которое было заключено между администрацией города Тулы, правительством Тульской области и АО «Тулагорводоканал» в октябре 2023 года.



В ходе работ специалистам предстоит заменить четыре участка водовода общей протяженностью 25,1 км. На эти цели в общей сложности будет потрачено 1,35 млрд рублей.

В этом году завершаются работы по строительству трех участков водоводов Обидимо-Упкинского водозабора. Прокладка еще одного участка водовода и пуско-наладочные работы запланированы на 2025 год. Обидимо-Упкинский водовод снабжает водой около 120 тысяч жителей Зареченского округа, — рассказал Илья Беспалов.

В настоящее время прорабатывается вопрос заключения договора технологического присоединения между администрацией города Тулы и АО «Тулагорводоканал» на реконструкцию системы водоснабжения в селе Хрущево, деревне Барсуки со строительством водопроводных сетей и станции водоподготовки.

С целью улучшения качества питьевой воды в поселке Шатск в этом году получено положительное заключение экспертизы на проведение капитального ремонта существующих водопроводных очистных сооружений с использованием технологии обессоливания и обезжелезивания воды. Срок выполнения — 2025 год.

В этом году заключен контракт на разработку проекта по реконструкции очистных сооружений канализации в пос. Рождественском с реализацией в 2025–2026 годах.

В настоящее время Тулагорводоканал в рамках утвержденной инвестиционной программы ведет мероприятия по строительству очистных сооружений в пос. Хомяково (2-я очередь), что позволит переключить стоки с неработающих очистных сооружений в пос. Хомяково и с. Архангельском (2023–2029 годы).

В планах на следующий год — инфраструктурное обустройство территорий для многодетных семей:

проектирование централизованных сетей водоснабжения на четырех площадках для многодетных семей: в районе Епифанского шоссе, в деревне Крюково, в селе Торхово и в деревне Судаково;

строительство централизованных сетей водоснабжения в селах Алешня и Теплом (всего 965 земельных участков);

строительство централизованных сетей водоотведения на площадке в северной части Зареченского района. Это порядка 450 земельных участков.

На 2025 год запланировано проектирование централизованных сетей водоснабжения в пяти сельских населенных пунктах: село и деревня Федоровка, село Архангельское, село Высокое и деревня Демидовка, а также системы водоотведения в селе Федоровка и поселке Северном.

А что с городскими очистными?

Для улучшения качества очистки сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения, до конца 2025 года планируется завершить строительство цеха механического обезвоживания осадка. Это значимый для города проект, направленный на сохранение экологического баланса, что важно для жителей и окружающей среды.

На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на проекты по реконструкции водовода 1 и 2-го подъемов Масловско — Песоченского водозабора.