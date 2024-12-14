SHAMAN оклемался после развода и внезапной смерти близкого друга Антона Коробкова-Землянского

Фото Алексея Пирязева.

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в числе других звезд был приглашен на банкет в честь юбилея Эмина Агаларова, которому сегодня исполнилось 45 лет. Артист отработал концерт в Кремле, а после выступления собрал друзей на вечеринке в ресторане, сообщает 7days.

Агаларов посадил Дронова за один стол с Григорием Лепсом. Известно, что Ярослав дружит с исполнителем хита «Рюмка водки на столе» — они недавно выпустили первый совместный трек. Журналисты отметили, что SHAMAN уже оклемался после развода и внезапной смерти близкого друга Антона Коробкова-Землянского. На празднике певец улыбался и много шутил.

«Все, что нас не убивает, делает сильнее. Думаю, следующий год будет уже гораздо лучше», — сказал недавно исполнитель на вопрос об итогах уходящего года.

Говорят, что оклематься от пережитых потрясений певцу помогла новая возлюбленная. Ходят слухи, что Дронов встречается с дочкой олигарха-миллионера Михаила Кенина. Правда, сам исполнитель эту информацию не подтверждал.

Напомним, мы уже рассказывали, что наш земляк, 32-летний SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), официально развелся с женой, 46-летней Еленой Мартыновой. Свидетельство о расторжении брака появилось в соцсетях исполнителя. Пару официально развели 13 октября.