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Убийца с BlaBlaCar: виновный в смерти тулячки Ирины Ахматовой оказался маньяком-серийником

Убийца с BlaBlaCar: виновный в смерти тулячки Ирины Ахматовой оказался маньяком-серийником

Виталий Чикирев, отбывающий срок во Владимирском централе, признался ещё в четырех убийствах.

Маньяка Виталия Чикирева приговорили к 25 годам и отправили в знаменитую тюрьму для особо опасных преступников, сообщает телеграм-канал Shot. 

Про убийство тульской попутчицы мы уже рассказывали в 2021 году. Об этом можно почитать по ссылке

Чикирев уже несколько раз проходил обследование после своего задержания, которое показало, что он псих. У маньяка обнаружили смешанное расстройство личности: сниженный уровень эмпатии и неспособность сопереживать. Но его не стали отправлять на принудительное лечение и оставили на строгаче.

Посидев за решёткой шесть лет, маньяк начал рассказывать о других своих зверских убийствах, чтобы его снова начали возить в суд для разнообразия. На данный момент он рассказал, что расправился ещё с четырьмя жертвами — с 2003 по 2004 год.
 
Теперь ему светит пожизненное лишение свободы. К делам об убийствах плюсом добавилась статья за незаконное хранение оружия.

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Автор:
сегодня, в 15:36 0
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