Вадим Баранов: «В 2026 году все отходы в Тульской области будут проходить сортировку»

Глава комиссии по экологии и сельскому хозяйству Общественной палаты Тульской области прокомментировал развитие системы раздельного сбора мусора в регионе.

Что можно выбрасывать в оранжевые баки?

Уже два года в регионе работает система раздельного сбора мусора. Зеленый контейнер — для бытовых отходов, оранжевый — для бумаги, стекла, металла и пластика, которые можно переработать.

Вторсырье из оранжевых баков забирает и отправляет на дальнейшую переработку особый транспорт. Однако некоторые жители скептически относятся к такой инициативе: они утверждают, что оба бака без разбора сваливают в бункер мусоровоза.

О том, почему такое происходит, рассказал Вадим Баранов:

— Работа по раздельному сбору твердых коммунальных отходов действительно проводится, — говорит председатель комиссии, — мы это проверяли.

Однако если водитель специализированного транспорта видит, что в бак выброшены, например, пищевые отходы, забирать его он не станет. Содержимое контейнера уже непригодно для переработки, поэтому на следующий день его заберет обычный мусоровоз.

Чтобы способствовать развитию индустрии возобновляемых ресурсов, жители должны соблюдать правила сортировки отходов разных классов.

Большую часть сообщений об экологических нарушениях комиссия получает непосредственно от жителей и экоактивистов. При этом природоохранные органы продолжают самостоятельные работы по выявлению нарушений.

— Выстроенный конструктивный диалог с контрольно-надзорными органами дает возможность оперативно реагировать на такие сигналы и решать вопрос по ликвидации или снижению негативного воздействия на окружающую среду, — отмечает Вадим Владимирович.

Новый комплекс по переработке мусора

В рамках нацпроекта «Экология» в Тульской области уже пятый год проводится масштабная реформа по усовершенствованию системы утилизации и переработки отходов.

Сейчас на территории Тульской области действует два мусороперерабатывающих комплекса — в Дубенском районе и в Туле. Строительство третьего, крупнейшего в регионе комплекса сортировки отходов уже подходит к концу: ожидается, что предприятие сдадут в четвертом квартале этого года.

— Уже в следующем, 2025 году комплекс будет запущен, — рассказывает Вадим Баранов. — К 2026 году 100% объема твердых коммунальных отходов, производимых в Тульской области, будет проходить через сортировку.

Ни один бак ни с одной контейнерной площадки напрямую на полигон отправляться не будет.

«Без покрышек 71»

Также Вадим Владимирович напомнил о проекте «Без покрышек 71» — в прошлом году он был признан лучшим экопроектом в России:

— За три года существования проекта «Без покрышек 71» в Тульской области создана эффективная система экологически безопасной утилизации отработанных автошин.

Сейчас мы делимся этой практикой с другими регионами. Вместе с ними мы собрали более 7500 тонн отработанных автопокрышек. Если представить этот объем, погрузить в большие машины и выстроить в колонну — вереница протянется почти на 10 км!

Шины относятся к опасным видам отходов. Их запрещено захоранивать на контейнерных площадках, использовать в качестве декора во дворах, им уж тем более сжигать. Они подлежат только безопасной утилизации.