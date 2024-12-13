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В Суворовском районе осудят онколога, который приписал пациентам рак для получения выплаты
Фото: ru.freepik.com.

В Суворовском районе осудят онколога, который приписал пациентам рак для получения выплаты

Из бюджета врач получил 39 тысяч рублей.

В Суворовском районе 35-летний онколог с августа 2021 года по ноябрь 2022 года для получения дополнительной выплаты приписал в карточки 13 пациентов ложные сведения об онкологических заболеваниях. 

Фактически медицинскую помощь врач не оказывал. В результате злоумышленник из регионального бюджета незаконно получил 39 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. 

Вину обвиняемый не признает, на его автомобиль и расчетный счет наложен арест.

Уголовное дело по статье за мошенничество с обвинительным заключением направлено в Суворовский суд для рассмотрения по существу.

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Автор:
сегодня, в 09:46 +4
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