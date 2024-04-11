Туляки: «Смысл сортировать мусор, если отходы вывозит обычный мусоровоз?»

10 апреля в соцсетях появился видеролик: туляки сняли, как мусор из оранжевого сортировочного контейнера попадает в багажник мусоровоза.

— Смысл сортировки, если сбор идет в одну машину? — возмутилась тулячка Виктория Смирнова.

Действительно ли отходы разных классов попадают в одно и то же место? Myslo запросил комментарий у регоператора «Хартия» по поводу данной ситуации.

Как пояснила «Хартия», мусор складируют в оранжевые контейнеры, предназначенные для раздельно накопленных отходов. Если в них обнаруживают смешанные отходы, их вывозит обычная спецтехника.

— Все виды отходов, которые можно складировать в оранжевый бак, указаны в информационной таблице, наклеенной на передней стенке контейнера. На информационной таблице размещен QR-код. Наведя на него камеру телефона, потребитель получит полную информацию о раздельном сборе отходов, — рассказали в пресс-службе регоператора.

Информация о местах сбора с установленными баками для РСО, правильном разделении отходов размещена на сайте министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, а также сайте регоператора.