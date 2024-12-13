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В Клинический центр детской психоневрологии привезли экзоскелет
Фото минздрава Тульской области.

В Клинический центр детской психоневрологии привезли экзоскелет

Он поможет в реабилитации маленьких пациентов с церебральным параличом.

Аппарат купили за счет средств регионального бюджета. Он помогает в реабилитации детей с ДЦП, после спинальных и черепно-мозговых травм, рассказали в региональном минздраве. 

Экзоскелет оснащен внешним программным управлением со встроенной электростимуляцией мышц. С помощью него можно подниматься из положения сидя на опоре разной высоты и вернуться в положение сидя, ходить на месте с различной скоростью, останавливаться и поворачиваться (на месте и во время ходьбы).

По словам врачей, использование экзоскелета позволит уменьшить риск возникновения ортопедических осложнений, связанных с малоподвижностью ребенка, снизит мышечный тонус в ногах, увеличит амплитуду движения в суставах, улучшит опороспособность нижних конечностей. 

В Центре ежегодно бесплатно проходят комплексную реабилитацию более 4,5 тысячи детей.

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Автор:
сегодня, в 10:23 +6
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