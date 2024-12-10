По Туле будет ездить новогодний «ДедМоробус»

Фото Алексея Пирязева.

В областном центре будут проводить экскурсии с новогодними персонажами.

В Туле в преддверии Нового года будет работать новогодний «ДедМоробус» — это экскурсии по историческому центру с новогодними персонажами. Об этом сообщили накануне, 9 декабря, на оперативном совещании в региональном правительстве.

28 декабря на площади Ленина откроется новогодняя ярмарка. В новогоднюю ночь на большом экране будет организована прямая трансляция речи Президента РФ, поздравление губернатора Тульской области и показ новогодних телепередач.

С 1 января жителей и гостей города ждут на Казанской набережной.

Спортивная программа охватит 85 ледовых сооружений и 11 лыжных баз, где можно будет сыграть в хоккей и покататься на коньках или лыжах. С 20 декабря 8-й сезон откроется на Губернском катке. В праздники в регионе пройдет более 30 мероприятий.