Тульская гимнастка попала в Книгу рекордов России

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Ульяна Бурцева попала в Книгу рекордов страны благодаря наибольшему количеству подтягиваний на перекладине прямым хватом за 1 минуту, сообщает пресс-служба администрации Тулы.



Среди девочек 7 лет она подтянулась 31 раз.



Ульяна начала заниматься спортом в возрасте 2 лет и 10 месяцев в секции эстетической гимнастики. Затем занималась спортивной акробатикой. Теперь уже более двух лет девочка занимается спортивной гимнастикой в Тульской школе олимпийского резерва «Спортивная гимнастика».