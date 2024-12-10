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Тульская гимнастка попала в Книгу рекордов России
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульская гимнастка попала в Книгу рекордов России

Ульяна Бурцева подтянулась 31 раз.

Ульяна Бурцева попала в Книгу рекордов страны благодаря наибольшему количеству подтягиваний на перекладине прямым хватом за 1 минуту, сообщает пресс-служба администрации Тулы. 

Среди девочек 7 лет она подтянулась 31 раз.

Ульяна начала заниматься спортом в возрасте 2 лет и 10 месяцев в секции эстетической гимнастики. Затем занималась спортивной акробатикой. Теперь уже более двух лет девочка занимается спортивной гимнастикой в Тульской школе олимпийского резерва «Спортивная гимнастика».

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Автор:
сегодня, в 12:37 +2
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