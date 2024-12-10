Шесть машин столкнулись в утреннем ДТП у Басово в Туле

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

ДТП случилось в 7.25 у дома № 1 на Щекинском шоссе. По предварительной информации, 39-летний мужчина при перестроении влетел в Lada Granta. От удара легковушка вылетела на встречку и врезалась в Haval, который, в свою очередь, влетел в Toyota.

Во всей суматохе из машин затем сталкиваются Omoda и Volkswagen.

«Обстоятельства и механизм происшествия в настоящее время устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции. В результате ДТП пострадала водитель Lada, после оказания медицинской помощи отпущена», — сообщили в региональном ведомстве.