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Шесть машин столкнулись в утреннем ДТП у Басово в Туле
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Шесть машин столкнулись в утреннем ДТП у Басово в Туле

В региональной Госавтоинспекции рассказали детали аварии.

ДТП случилось в 7.25 у дома № 1 на Щекинском шоссе. По предварительной информации, 39-летний мужчина при перестроении влетел в Lada Granta. От удара легковушка вылетела на встречку и врезалась в Haval, который, в свою очередь, влетел в Toyota. 

Во всей суматохе из машин затем сталкиваются Omoda и Volkswagen. 

«Обстоятельства и механизм происшествия в настоящее время устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции. В результате ДТП пострадала водитель Lada, после оказания медицинской помощи отпущена», — сообщили в региональном ведомстве. 

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Автор:
сегодня, в 11:27 +1
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