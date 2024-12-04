С 4 декабря парковка на площади Ленина сократится до 74 мест из-за новогодней ёлки и катка

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В связи с работами по установке новогодней ёлки в работу парковочного пространства внесли изменения. До окончания новогодних мероприятий и демонтажа елки парковочных мест здесь будет 74. Эта мера позволит провести все работы по новогоднему украшению площади. В новом режиме парковка начнет работать 4 декабря с 12.00.

После окончания новогодних мероприятий парковка на площади Ленина будет вновь расширена за счет освободившейся территории до 134 мест.

Напомним, по выходным дням личный автомобиль можно будет оставить на парковке правительства региона со стороны Крестовоздвиженской площади. На время новогодних праздников дополнительно к данной парковке откроют еще одну — со стороны ул. Ф. Энгельса. Обе парковки вмещают порядка 190 автомобилей.