Сотрудница приюта «Континент+» получала бюджетные деньги на выдуманных собак

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по материалам проверки прокуратуры, в отношении 42-летней администратора-кинолога приюта «Континент+». Она обвиняется в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

В ходе расследования установлено: в период с 9 января по 15 марта 2023 года администратор-кинолог ООО «Континент+» изготовила документы, содержащие заведомо ложные сведения об отлове двух особей животных в Щекино и двух в Туле. А также о том, что собаки содержались в приюте.

На основании этих бумаг в рамках двух муниципальных контрактов, заключенных организацией с администрацией муниципального образования Щекинский район и МУ «Городская служба Единого заказчика» Тулы, неоказанные услуги были оплачены. Общая сумма ущерба составила 38 тысяч рублей.

Вину женщина полностью признала, добровольно возместив причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в мировой суд Ленинского судебного района для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что приюту «Континент+» пришлось вернуть в бюджет субсидию в 420 тысяч рублей.