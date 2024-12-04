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Проектом не предусмотрено: почему новая трамвайная остановка на улице Калинина стала неприступной и опасной?

Проектом не предусмотрено: почему новая трамвайная остановка на улице Калинина стала неприступной и опасной?

Ремонт трамвайных путей закончился в ноябре. По его завершении посадка и высадка пассажиров на остановке должна была стать удобнее. Но не стала.

В этом году в Туле отремонтировано 7 км трамвайных путей. Инфраструктуру обновили, но вопросы остались. Так, на улице Агеева многих смущает трамвайная «выделенка». Случись ДТП — и движение остановится

По поводу ремонта трамвайных путей на ул. Плеханова всю осень шли жаркие споры о том, насколько хороши идеи проектировщиков. Но тогда всем предлагали дождаться окончания работ и тогда уже оценивать результат. 

Работы завершены, и что же получилось?

Вот так выглядит благоустройство остановки «Ул. Калинина»: бордюры высотой в полметра обрамляют посадочную площадку, щебенка посреди трамвайных путей и разломанный асфальт в том месте, где еще полгода назад трамвай высаживал пассажиров.

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К каждой платформе ведет узенькая асфальтированная дорожка. Все бы ничего, но по задумке авторов проекта именно по ней должны подниматься и спускаться все пассажиры независимо от того, с какой стороны они подошли к остановке или в какую сторону пойдут.

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Пассажирам помоложе, конечно, в принципе по силам забраться на чрезмерно высокую платформу. А вот старшему поколению приходится пользоваться только тем путем, который для них соорудили. 

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— Неужели нельзя было сделать плавный спуск, как на ул. Металлургов, в любую сторону? Кто вообще придумал эти высоченные бордюры? Для чего эти ограничения? Сейчас еще снега нет, и хоть и неудобно, но хотя бы не скользко. А в гололед что делать? — написал в редакцию Павел, житель микрорайона рядом с остановкой «Ул. Калинина». — Если нужно сесть на трамвай, который едет в Криволучье, то, например, бабушкам, живущим в ближайшем к остановке доме, придется обязательно обойти вокруг палатки и только потом подняться на платформу. Иначе никак — слишком высоко.

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Щебенка на трамвайных путях тоже вызывает вопросы:

— На асфальт в пределах остановки тоже не хватило денег? Если трамвай уже стоит на остановке и нужно попытаться успеть сесть на него с противоположной стороны, то сделать это непросто: нет безопасного покрытия путей. А бордюр слишком высокий, — говорит Павел.

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Свое неодобрение туляки также высказали в группе администрации города под постом с видео прямого эфира главы администрации.

— Почему сделали платформу без ступенек, а вход на платформу — с очень большим скатом?! Создается очень опасная ситуация, когда в гололёд можно угодить под трамвай! Уважаемая администрация города, обратите внимание на этот сигнал, исправьте ситуацию! — написала Юлия Попова.

На просьбу администрация ответила следующее:

— Сметной документацией по ремонту ул. Плеханова лестничный марш в районе ост. «Ул. Калинина» не предусмотрен.

 

А что вы думаете о качестве работ на ул. Плеханова? Пишите в комментариях!

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сегодня, в 10:39 +2
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